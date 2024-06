Baraqueville. Sur les plages du débarquement

Cinquante-deux élèves de 3e du collège Albert-Camus de Baraqueville sont partis sur les traces du Débarquement du 6-Juin- 1944 en Normandie.

Ce voyage pédagogique a été l’occasion pour les élèves de visiter une région qui a joué un rôle majeur lors d’une des périodes les plus sombres de notre histoire et qui va célébrer cette année les 80 ans du Débarquement.

De nombreuses visites étaient au programme : Arromanches et son musée du Débarquement, le Airborne Museum de Sainte-Mère-l’Eglise et des plages du Débarquement du secteur d’Omaha Beach, les canons de Longues-sur-Mer, le cimetière militaire allemand de la Cambe. La découverte des plages du Débarquement leur a permis de mieux appréhender et comprendre ceux qu’ils ont appris pendant leur année de 3e en histoire. Après une préparation avec leur professeur d’anglais, ils ont aussi rendu un émouvant hommage à des soldats américains morts à Omaha Beach lorsqu’ils ont visité le cimetière américain de Colleville-sur-Mer.

Les élèves ont profité également de leur séjour en Normandie pour découvrir le mont Saint-Michel et sa célèbre abbaye. Enfin, lors du trajet retour, ils ont fait la visite guidée du village martyr d’Oradour-sur-Glane. Ce voyage a été riche en enseignement et s’inscrit dans une véritable démarche de devoir de mémoire et d’apprentissage des valeurs citoyennes.

Le collège tient à remercier tout particulièrement le conseil départemental de l’Aveyron, le foyer-socio-éducatif du collège, le ministère des Armées, le Souvenir français ainsi que l’Association Nationale des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance (ANACR) pour leur précieux soutien moral et financier.