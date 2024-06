Trémouilles. Tous à la piscine

C’est pour acquérir une aisance aquatique que les écoliers du CP au CM participent à plusieurs séances de piscine au centre Géraldini d’Onet le Château en ce mois de juin. Accompagnés de leur maîtresse et d’un parent, ils sont pris en main par un maître-nageur sous le regard d’un surveillant de baignade pour apprivoiser en douceur le monde de l’eau. Et si certains savent nager avec facilité et peuvent conforter leurs expériences, d’autres commencent par s’encourager à mettre la tête dans l’eau, à lâcher le mur, à se mettre sur le dos… Une sortie indispensable dans le but de prévenir les accidents par noyade en leur apprenant à être autonome en milieu aquatique et réalisable grâce aux parents bénévoles à l’APE et à la municipalité partenaire conscient de cette activité très utile.