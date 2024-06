Olemps. Un vide-greniers réussi au profit du Téléthon

Les bénévoles de l’association des commerçants, artisans et professions libérales "Olemps sourire" tout comme ceux de la délégation du Téléthon, étaient mobilisés dès 7 heures du matin pour accueillir les exposants et mettre en place la buvette et le stand de restauration rapide. Cette année ce sont 84 exposants qui avaient réservé leur emplacement dans l’une des trois salles de l’espace Georges Bru mises à leur disposition.

La météo étant plutôt clémente une douzaine de stands était installée en extérieur.

Beaucoup de visiteurs pour arpenter les allées en matinée, nettement moins l’après-midi mais, malgré tout, le bilan est somme toute positif, les ventes enregistrées variant d’un stand à l’autre.

Le bar et la vente de frites ont bien fonctionné et ce vide-greniers au profit du Téléthon devrait permettre à Olemps sourire de remettre à Mimi Gayraud, la déléguée du Téléthon, un chèque de plus de 1 500 € (les comptes ne sont pas encore arrêtés).