Espalion. Une 3e place pour les collégiens de l’Immac

Depuis 15 ans, les collégiens de 3e de l’Immac ont la possibilité de créer leur propre entreprise dans le cadre du programme EPA (Entreprendre Pour Apprendre).

Cette année, les élèves avaient choisi de vendre des planches apéro sous le nom de "Les Copains". Leur projet a séduit les jurys puisqu’ils leur ont décerné la médaille de bronze.

Le choix des élèves entrepreneurs

Bien évidemment, pour arriver à la commercialisation de leur produit, les élèves ont dû passer par plusieurs séances de brainstorming et des études de marché pour décider quel produit ils allaient vendre. L’étape de faisabilité est cruciale dans le monde de l’entrepreneuriat, et les élèves ont pu compter sur l’expertise de François Descure et du FabLab d’Espalion pour étudier la possibilité de fabriquer une veilleuse ou de graver des planches apéro. Finalement, c’est cette dernière idée qui a été retenue.

Succès au festival des mini-entreprises

Les élèves ont présenté leur entreprise "Les Copains" lors du festival des mini-entreprises d’Occitanie à Ernest-Wallon.

Ils ont défendu leur projet lors d’une battle de pitch devant un jury de professionnels et d’enseignants, puis sur leur stand pour convaincre deux jurys différents pour les labels développement durable et créativité.

C’est pour ce dernier label que les entrepreneurs en herbe ont été distingués et ils se sont donc vus décerner la médaille de bronze (3e sur 43), et le Crédit Agricole leur a remis le prix espoirs avec un chèque de 420 €. Les élèves ont également signé une convention avec la mairie pour répondre à la forte demande de planches apéro.

Un projet solidaire et pédagogique

Dès le début de l’année, les élèves ont décidé de reverser les bénéfices de leur entreprise au service pédiatrique de l’hôpital de Rodez pour la création d’un espace dédié aux enfants.

Lors de l’assemblée générale de clôture le 13 juin, ce sont plus de 2 000 € qui seront remis au président de l’association, grâce aux ventes et à l’aide des commerçants et artisans locaux. Les membres du Rotary qui accompagnent ce projet depuis le début ont également été récompensés en tant qu’ambassadeurs EPA.

Grâce à ce programme, les élèves font l’expérience de l’entrepreneuriat et découvrent le monde de l’entreprise en apprenant par eux-mêmes.

En conclusion, le festival des mini-entreprises d’Occitanie a été l’occasion pour "Les Copains" de l’Immac de briller et de montrer leur esprit d’entreprise et leur engagement pour une cause solidaire.

Une belle réussite pour ces jeunes entrepreneurs en herbe !