Luc-la-Primaube. Une randonnée gourmande bien arrosée

Samedi dernier, c’était l’effervescence à l’école Jacques Prévert ! A partir de 18 heures, un peu plus de 320 randonneurs se sont donnés rendez-vous à l’école pour le départ de cette 4e édition de la randonnée gourmande organisée par l’association des parents d‘élève.

Avec trois nouveaux parcours de 8, 12 ou 15 kms et 4 sites de restauration, de nombreux bénévoles attendaient leurs convives avec impatience.

Bravant la pluie et le temps incertain, ces courageux marcheurs se sont élancés sourires aux lèvres vers le premier stand où les attendait la première équipe de bénévoles pour leur servir un petit apéritif composé de kirs et de farçous maison.

Puis il aura fallu encore parcourir quelques kilomètres au son de l’eau de la Brienne, pour apprécier une délicieuse assiette de charcuterie au milieu des bois de Luc dans un cadre verdoyant. Ici les plus audacieux ont pu choisir de bifurquer sur le parcours de 12 ou 15 km, les autres marcheurs ont opté pour le parcours de 8 km. Tous se sont retrouvés au troisième ravitaillement en appétit pour déguster une délicieuse truffade/saucisse au son entrainant de l’accordéon de Dédé. Les plus vaillants ont même pu danser ! Enfin retour sur les chemins pour les derniers kilomètres avant de rejoindre l’école pour déguster une bonne tarte aux pommes et se réchauffer avec une boisson chaude ou autre pour les plus festif...

Accompagnés par une animation musicale avec le groupe uHo, même fatigués, le bonheur se lisait sur les visages des randonneurs.

Un grand merci à toutes les personnes présentes : musiciens, partenaires, randonneurs venus en grand nombre malgré le temps capricieux et aux nombreux bénévoles (membres APE, amis, famille, enfants) qui ont œuvré pendant des semaines entières pour proposer cette magnifique soirée !

Rendez-vous l’année prochaine !