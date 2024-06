Ventes de livres : "Mortelle Adèle" garde le cap

(ETX Daily Up) - Intitulé "RécréACTION Générale !", le 21e tome de "Mortelle Adèle", que l'on doit à Mr Tan et Diane Le Feyer, conserve la tête du classement des ventes de livres pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. "Atlas, l'histoire de Pa Salt", le roman final et posthume de la saga "Les Sept Sœurs" de Lucinda Riley s'impose quant à lui à la deuxième place, devant le 13e volume de "Solo Leveling" de Chugong et Dubu.

Classement des meilleures ventes de livres du 27 mai au 2 juin 2024 :

1. "Mortelle Adèle T.21 - RécréACTION Générale !", Mr Tan et Diane Le Feyer (Mr Tan & Co)

2. "Les Sept Sœurs T.8 - Atlas, l'histoire de Pa Salt", Lucinda Riley et Harry Whittaker (Le Livre de Poche)

3. "Solo Leveling T.13", Chugong et Dubu (Kbooks)

4. "Une belle vie", Virginie Grimaldi (Le Livre de Poche)

5. "La Faille", Franck Thilliez (Pocket)

6. "Plus grand que le ciel", Virginie Grimaldi (Flammarion)

7. "Norferville", Franck Thilliez (Fleuve Editions)

8. "La sage-femme d'Auschwitz", Anna Stuart (J'ai Lu)

9. "Le Silence et la colère", Pierre Lemaitre (Le Livre de Poche)

10. "Angélique", Guillaume Musso (Le Livre de Poche)





Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.