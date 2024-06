VIDEO. Protection de l'enfance, pompiers, Martinique et intempéries au menu du Grand JT des Territoires

Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l’actualité.

"Protection de l’enfance : une crise sans précédent" dans le Grand J.T. des Territoires

C’est un secteur en forte tension. Manque de personnel et salaires jugés trop faibles : les professionnels de la protection de l'enfance manifestent partout en France. Devant la préfecture de la Sarthe, des éducateurs spécialisés, des assistants sociaux et des psychologues se sont rassemblés. Ils exigent reconnaissance et soutien immédiat. Un reportage inédit réalisé par la chaîne LMtv Sarthe, à retrouver dans le journal du Grand J.T. des Territoires cette semaine, l’émission de Cyril Viguier diffusée sur TV5 Monde et LCP.

Des lycéens récompensés à… l'Élysée !

Une cérémonie de remise des prix sur le harcèlement s'est tenue en présence du Président de la République. Parmi les lauréats, deux classes d'un lycée des Yvelines ont brillé. Les élèves ont réalisé un court métrage poignant sur le harcèlement. Cette reconnaissance est le résultat d’un travail de longue haleine. Un reportage réalisé par Mickael Elmidoro pour la chaîne TV78.

Les pompiers se préparent pour l'été !

Éviter les feux de forêt à l'approche de l'été : c’est l’objectif de nos territoires. Après une année 2023 dévastatrice, en Moselle une opération spectaculaire est lancée pour préparer les équipes de secours. Une centaine de pompiers se sont rassemblés pour un exercice grandeur nature. Ils ont simulé un incendie couvrant des centaines d’hectares afin de se préparer à tous les risques. Un reportage réalisé par MoselleTV.

La Martinique dans l'oeil du cyclone !

Avec plus d’une vingtaine de phénomènes attendus, cette saison cyclonique est considérée comme l'une des plus actives dans l'Atlantique Nord. L’île se prépare à tous les scénarios et notamment des ouragans. Ces prévisions alarmantes sont dues à plusieurs facteurs, dont la condition compliquée des océans. Un reportage réalisé par Loïc Régis pour la chaîne viàATV sur place.

Intempéries : protéger les vignes !

C’est une grande nouveauté dans le monde viticole ! Un viti-tunnel permet de préserver les vignes face aux intempéries. Ce dispositif unique au monde a été inauguré à Libourne en Gironde après des années de recherche. Les viticulteurs, souvent exposés aux aléas climatiques, y voient une lueur d'espoir. Ce tunnel protège aussi les vignes de nombreuses maladies. Un reportage réalisé par Juliette Huard pour la chaîne TV7 - la chaîne du groupe Sud-Ouest.