VIDEO. Rodez : pour Shéhérazade Dupray, jeune actrice, le rêve de monter les marches du festival de Cannes

La Ruthénoise d’adoption, âgée de 21 ans, prépare un court-métrage destiné à être présenté lors du prochain Festival de Cannes.

Alors que la Croisette a rangé son célèbre tapis rouge, a vu ses stars et paillettes disparaître, le Festival de Cannes n’en a pas pour autant fini de faire rêver. Et avant que le grand public ne découvre les coups de cœur et déceptions de cette 77e édition dans les salles obscures, à Rodez, une jeune femme travaille déjà ardemment pour se faire remarquer en 2025… Il s’agit de Shéhérazade Dupray, une Tarnaise de 21 ans qui a préféré à sa terre d’origine la préfecture aveyronnaise pour s’installer. Et surtout travailler à son projet : "Azur", un court-métrage destiné au prochain jury de Cannes avant, peut-être, de s’afficher sur de grandes plateformes. Shéhérazade sait en tout cas où elle va.

"Charismatiques"

Pour ce projet, un peu fou disons-le car pour briller, une enveloppe de 100 000 € sera nécessaire, la Ruthénoise s’est entourée de ce qu’elle nomme les "Young Talents Cannes". Comprenez de jeunes acteurs du monde entier et surtout "des personnes charismatiques", insiste la scénariste, productrice… et même future actrice principale de son court-métrage : Shéhérazade Dupray aime jouer plusieurs rôles.

Avec "Azur", elle promet "un nouveau souffle au cinéma avec une histoire unique et élégante, en collaboration avec les plus grandes maisons de mode." Sans trahir le scénario, écrit à quatre mains par la Ruthénoise et l’un de ses amis, le pitch du court-métrage pourrait être le suivant : sur la Côte d’Azur, une icône de la mode se lance dans une aventure après la mort de l’un de ses proches…

"Je veux avant tout que ce soit beau, unique, avec une lumière parfaite", dévoile encore Shéhérazade. Le début du tournage est prévu en septembre, à Nice. Plusieurs acteurs sont déjà partants : l’actrice ukrainienne Vladyslava Garkusha, ou encore le franco-japonais Kohtaro Kawagashi… À suivre. Et comme le confie la Ruthénoise : "Je veux monter que nous, jeunes, et d’autant plus femmes, nous sommes capables de réaliser de merveilleuses choses. Hélas, on associe trop souvent la jeunesse à l’amateurisme…"

Site Internet : Young talents Cannes. Cagnotte en ligne sur Leetchi.