CARTE. Météo : double vigilance orange à venir dans trois départements dont deux d’Occitanie, ce samedi

La vigilance météorologique va monter d’un cran dans trois départements de France, dont deux d’Occitanie ce samedi 8 juin 2024. Pour deux motifs.

L’Occitanie impactée

C’est, en effet, une double vigilance orange pour orages et pluie-inondation qui sera activée dès 18 heures, en ce deuxième samedi de juin. Les Pyrénées-Atlantiques sont concernées côté Nouvelle-Aquitaine, et donc deux autres départements le sont également en Occitanie. Il s’agit du Gers et des Hautes-Pyrénées.

La vigilance orange va être activée dans trois départements de France, ce samedi 8 juin 2024. Météo France - Capture d'écran

Les prévisionnistes estiment pour le moment que la vigilance orange sera activée jusqu’à dimanche, 13 heures.

Que prévoit Météo France ?

Dans son bulletin, Météo France explique "qu’en soirée de samedi et nuit suivante, une dégradation orageuse se met en place sur le sud-ouest de Midi-Pyrénées. Ces orages sont associés à de fortes intensités électriques et pluvieuses. De la grêle est aussi attendue". Concernant la localisation "de ces orages les plus virulents", il est stipulé que "des incertitudes demeurent".

52 en jaune

La vigilance jaune est, de son côté, toujours là. Elle concerne 52 départements du pays, également pour les orages et la pluie, mais aussi les crues et la canicule. Sept territoires d’Occitanie sont en jaune ce samedi, tous pour les orages. Voici qui est concerné :

Haute-Garonne

Ariège

Tarn-et-Garonne

Lot

Aveyron

Lozère

Gard

Et à Météo France de préciser que "les départements en marge de ceux en vigilance orange peuvent également être concernés par des phénomènes localement forts".