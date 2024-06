CARTE. "Orages forts, fortes pluies et grêle" : Météo France place quatre départements en vigilance orange, ce samedi

Quatre départements sont désormais placés en vigilance orange face à la pluie et aux orages, ce samedi 8 juin 2024.

Elle concernait, au départ, trois départements. Un quatrième s’ajoute à la liste des territoires concernés par la double vigilance orange, qui sera activée ce samedi 8 juin 2024 en raison des orages et de la pluie.

Les Landes s’ajoutent à la liste

Dans le premier bulletin du jour, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers et les Hautes-Pyrénées faisaient partie des secteurs mentionnés par l’alerte. Désormais, les Landes transforment ce trio en quatuor, en marge d’une alerte qui débutera, comme chez les trois autres, à 18 heures, ce samedi 8 juin 2024.

Quatre départements sont en vigilance orange, ce samedi 8 juin 2024. Météo France - Capture d'écran

À noter que les quatre territoires sont aussi en vigilance jaune pour risque de crues.

Orages, pluie, grêle…

Météo France évoque une "dégradation orageuse", qui se mettra en place dans le Sud-ouest. "Des orages forts vont éclater ce samedi soir, en commençant sur la chaîne pyrénéenne, pour déborder sur le piémont ou en plaine rapidement", précise le bulletin. "Des fortes pluies sont attendues en peu de temps, avec de la grêle et une activité électriques par moments intense. Ces orages s’atténueront progressivement après minuit".

Les prévisionnistes appellent aussi à la prudence dans les départements limitrophes à ceux étant placés en vigilance orange, qui "pourraient connaître des orages donnant également de très fortes précipitations localement, c’est la cas en particulier de la partie sud de la Haute-Garonne".

La vigilance jaune réduite

Côté vigilance jaune, la zone concernée diminue. 52 départements étaient impactés par cette couleur dans le premier bulletin du jour. Ils ne sont plus que 45, avec notamment deux nouveaux territoires désormais exemptés de toute alerte en Occitanie : l’Aveyron et la Lozère. Le Tarn, l’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales étaient, d’ores et déjà, en vert. Voici ceux qui sont encore en jaune :