CARTES. Météo : de nouveaux orages vont arriver dans le Sud-Ouest, sécheresse et canicule en Corse avant une semaine fraîche

Pluies et orages localement forts du bassin aquitain au centre-est ce samedi 8 juin, alors que de nouveaux orages plus violents apparaîtront en soirée à l’extrême sud-ouest.

Ce vendredi 7 juin, alors que le nord était épargné, le sud de la France était nuageux et essuyait çà et là des averses, avec des orages localement fort, accompagnés de grêle, dans la Centre-Est.

Ce samedi 8 juin sera plus contrasté, avec toujours des orages localement forts sur le Centre-Est, et en soirée de nouveaux orages au sud de la Nouvelle Aquitaine, plus violents. Deux départements sont d’ailleurs placés en vigilance jaune pour pluies et inondations pour la soirée de ce samedi, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Ces orages devraient progresser sur une bonne partie du sud-ouest ce dimanche.

31 départements en vigilance jaune "orages"

Samedi, 31 départements sont en vigilance jaune pour les orages, dont six en Occitanie :

Lot

Tarn-et-Garonne

Haute-Garonne

Ariège

Hautes-Pyrénées

Gers

Cinq départements sont encore concernés par une vigilance jaune pour les crues :

Somme

Oise

Aisne

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Canicule et sécheresse en Corse

Les températures resteront assez élevées encore, comme en témoigne la Corse. La Corse-du-Sud a été placée en vigilance jaune "canicule" alors qu’en Haute-Corse, plus de la moitié des communes ont été placées en alerte Sécheresse.

Pour ce samedi 8 juin, les températures minimales sont comprises entre 7 et 10 degrés de la Bretagne au nord et nord-est avec localement 4 ou 5 de la Picardie à la Lorraine. Ailleurs elles vont de 10 à 16 degrés, localement 18 à 20 sur le Sud-ouest et sur les côtes méditerranéennes, détaille Météo France.

Les maximales atteignent 17 à 23 degrés sur le nord-ouest, 23 à 27 du Poitou-Charentes aux frontières allemandes et à la Bourgogne Franche-Comté, 26 à 30 sur le sud avec localement 31/32 en Provence et parfois jusqu’à 33/35 sur la Corse-du-Sud.

Refroidissement la semaine prochaine

Ces températures devraient baisser assez sèchement dans le courant de la semaine prochaine. Après une "goutte froide" qui a sévi durant le mois de mai, le front froid devrait gagner du terrain en France dès le lundi.