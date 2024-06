CARTES. Météo : des "orages ensablés" sur le sud de la France et un coup de Sirocco en Corse durant tout ce week-end ?

Des orages vont toucher une grande partie du sud du pays dans un contexte de ciel chargé de sables du Sahara.

Des pluies et des orages sont attendus sur une grosse partie sud de la France ces samedi 8 et dimanche 9 juin. 49 départements au sud d’une diagonale allant de la Gironde au Bas-Rhin en passant par le Cher sont placés en vigilance pour ces orages, quatre d’entre eux (Landes, Pyrénées (Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Gers) passeront même en double vigilance orange ce samedi à partir de 18 heures, jusqu’au dimanche 9 juin 13 heures. Au sud de cette ligne donc, de nombreux départements vont être arrosés, si ce n’est copieusement comme à la pointe sud-ouest, du moins suffisamment… pour que tombe du sable.

Des poussières de sable en concentration notable

Car en effet, ce samedi 8 juin, le ciel d’une large partie sud de la France est chargé de sables du Sahara avec un fort taux de concentration, rapporte Météo Express, des sables qui remonteront même ce dimanche vers le nord, la région parisienne et l’Alsace-Lorraine, seuls la Bretagne, la Normandie et les Hauts de France y échappant.

Du sable du Sahara dans le ciel de France, ce week-end. Météo Express - Skiron

Conséquence de la rencontre entre ces sables du Sahara et les orages et les pluies attendus notamment sur le sud de la France, des dépôts de sable se feront lors de ces averses sur les régions concernées, à certains endroits même, s’il y a chute de grêle, les grêlons risquent fort d’être jaunâtres.

Coup de Sirocco sur la Corse

Ce samedi 8 juin, c’est même le sirocco venu de l’autre côté de la Méditerranée qui va souffler sur la Corse. Ce vent très sec et très chaud va faire grimper le thermomètre jusqu’à 38°C sur le sud-ouest de l’Île de Beauté, placée en vigilance jaune pour la canicule et les orages ce samedi. Et qui pourrait donc, elle aussi, connaître des pluies sableuses.

Cela ira beaucoup mieux en Corse ce dimanche