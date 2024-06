Commerce : à Estaing, de nouveaux propriétaires au restaurant "Chez mon Père" sur le chemin de Compostelle

Au cours de ce printemps 2024, plusieurs établissements de la cité estagnole ont changé de tête, principalement dans la restauration. Aujourd’hui, nous sommes allés à la rencontre des nouveaux propriétaires du restaurant "Chez mon Père", situé au 20, rue François-d’Estaing à Estaing.

L’Estagnol Pierre-Emmanuel Palobart, bien connu des habitants, et Alexis Poli, originaire d’Arras dans le Nord, ont repris les rênes de l’établissement le 1er mai 2024.

Un rêve : avoir leur propre restaurant et ouvrir un gîte

C’est à la station de ski de Tignes dans les Alpes qu’ils se sont rencontrés il y a trois ans lors de leur travail saisonnier. Ces deux globe-trotteurs avaient un rêve : avoir son propre restaurant pour Pierre-Emmanuel et, ouvrir un gîte sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour Alexis (chemin qu’il a parcouru il y a quelques années).

Un rêve qui s’est concrétisé ce printemps au village d’Estaing – sur le célèbre chemin – avec la reprise du restaurant de la rue François-d’Estaing. La fidèle clientèle, les pèlerins et touristes retrouveront la chaleureuse ambiance et le cadre soigné et authentique de ce petit restaurant.

Une cuisine maison

Les nouveaux propriétaires proposeront une cuisine maison avec la continuité des plats, proposés par l’ancien chef Pascal Teyssèdre, tout en apportant une touche personnelle avec le burger à l’épaule de porc, les frites à la graisse de bœuf et le souhait de mettre en avant des plats anciens… Tout cela avec des produits locaux !

L’accueil, le service et les plats servis seront les priorités des deux associés qui veulent faire de ce lieu une halte gourmande sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Actuellement, l’établissement est ouvert tous les soirs sauf le jeudi ainsi qu’à midi le samedi et dimanche ; en pleine saison ouverture tous les jours midi et soir. Nous souhaitons pleine réussite à Pierre-Emmanuel et Alexis sur le chemin de cette nouvelle aventure au cœur d’un des Plus beaux villages de France.

Restaurant Chez mon Père, 20, rue Françoise d’Estaing à Estaing. Tél. 05 65 44 02 70.