Ekiden de Rodez : encore une fois, l'équipe du Stade Rodez athlétisme franchit la première la ligne d'arrivée

La 8e édition de la course ruthénoise a rendu son verdict, ce samedi 8 juin en début de soirée

Plus de 250 équipes, soit plus de 1 700 personnes, une boucle de 2,195 km pour parcourir l'équivalent de la distance d'un marathon, soit 42,195 km : la 8e édition de l'Ekiden de Rodez est l'une des animations de Rodez les plus "courues", forcément. Et de plus en plus : l'an dernier, ils étaient 204 équipes pour environ 1 200 concurrents. Record largement battu cette année.

Partie ce samedi 8 juin à 19 heures, les vainqueurs ont mis autour de 2 heures et 15 minutes pour franchir la ligne d'arrivée, et à ce jeu-là, c'est le Stade Rodez Athlétisme, soutenue par l'Ambassade du Trail, devant la Fromagerie du Salze, de Saint-Affrique.

Le club d'athlétisme ruthénois conserve donc son titre, puisqu'il s'était imposé en 2023... même si ce n'était pas avec les mêmes coureurs.