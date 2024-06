Élections européennes 2024 : qu’est-ce que la période de réserve électorale, qui démarre ce samedi ?

Ce samedi 8 juin 2024, la période de réserve électorale est lancée en France, en vue des élections européennes. De quoi s’agit-il ?

Les élections européennes approchent à grand pas. Le scrutin se tient dimanche 9 juin 2024. Et à la veille du jour J, ce samedi 8, c’est la période de réserve électorale qui est lancée en France. De quoi s’agit-il ?

"Garantir strictement la neutralité de l’État"

Comme l’explique l’État français sur son site internet, "la période de réserve à destination des membres du Gouvernement, et encadrant la participation publique du corps préfectoral et des agents publics, est une règle coutumière". Et ajoute : "Elle vise à garantir strictement la neutralité de l’État et des services publics".

Ne pas "interférer" avec la campagne

Le site vie-publique.fr ajoute, de son côté, que "cette "période de réserve" correspond à un usage pendant lequel les membres du gouvernement ne doivent pas utiliser les moyens de l’État alors que se déroule la campagne électorale". L’équité doit être assurée entre les différents candidats.

Ainsi, en ce deuxième week-end de juin, qu’il s’agisse des médias comme des équipes de campagne, aucune parole politique ne pourra être diffusée, y compris sur les réseaux sociaux. En effet, vie-publique ajoute que "les mêmes règles s’appliquent pour les événements qui se tiennent par voie dématérialisée mais aussi pour les activités diplomatiques".

Démarre-t-elle toujours la veille du vote ?

Non : par exemple, pour la Présidentielle 2022, elle avait été lancée dès le 18 mars, alors que le premier tour se tenait le 10 avril suivant. "La période de réserve correspond à une période pré-électorale, d’une durée de 3 à 4 semaines généralement et se termine à l’issue du scrutin", précise le gouvernement. Le délai est donc flexible.

Des opérations d’ingérence ?

Comme le fait savoir TF1, cette période laisse apparaître la crainte d’une tentative d’ingérence venue de l’étranger, et notamment de Russie, avec plusieurs faits recensés durant la journée de jeudi. Les dernières heures qui précèdent les résultats sont donc scrutées de très près par les autorités. Et ce afin d’éviter toute perturbation du scrutin, qui pourrait influer sur le résultat final.