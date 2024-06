Émeutes en Nouvelle-Calédonie : huitième mort à déplorer suite à une fusillade impliquant des gendarmes

Un huitième mort depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie est à déplorer, ce samedi 8 juin 2024.

Le bilan des émeutes en Nouvelle-Calédonie grimpe à huit morts. Ce samedi 8 juin 2024, un nouveau décès a en effet été confirmé.

Une fusillade impliquant des gendarmes

L’un des deux hommes blessés par balles par des gendarmes lundi 3 juin en Nouvelle-Calédonie a succombé à ses blessures vendredi, comme l’a annoncé samedi le procureur de la République de Nouméa dans un communiqué. Les faits s’étaient déroulés dans le secteur du col de la Pirogue, à Païta, un point névralgique sur la route menant de Nouméa à l’aéroport international, longtemps bloquée par les indépendantistes.

Selon la version des gendarmes relayée par le procureur Yves Dupas, ces derniers avaient fait usage de leur arme après que leur voiture de location, qui porte un impact de balle, avait été percutée par un pick-up. La victime était âgée de 26 ans et avait été touchée "par un projectile balistique" selon le magistrat.

Blessés, interpellations, touristes…

Le Haut-Commissariat de la république en Nouvelle-Calédonie indique que "212 policiers et gendarmes ont été blessés. Au total, 1 044 interpellations ont eu lieu. Plus de 2 700 touristes français et étrangers ont pu être raccompagnés vers leur lieu de résidence. Près de 1 270 Calédoniens ont pu rentrer sur le territoire".