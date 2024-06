Luc-la-Primaube. En service civique à la Maison Ste-Anne

La Maison Sainte-Anne a accueilli deux jeunes en service civique depuis le début de l’année Lilo et Maxim ainsi que deux stagiaires en BPJEPS (brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport) en formation Animation Sociale à la MFR de Naucelle, Sabrina et Kathleen. Ils ont chacun eu la possibilité de développer leur propre projet. Lilo continue les ateliers théâtre. Maxim et Sabrina travaillent autour du sport et Kathleen autour du jardinage. En dehors de ces projets particuliers, ils participent tous les quatre aux animations quotidiennes ou ponctuelles. Chaque année, la Maison Sainte-Anne reçoit plusieurs alternants et services civiques. N’hésitez pas à prendre plus d’informations au 05 65 71 27 00 auprès de Ludivine, la responsable animation.