Euro 2024 : quels sont les matchs que vous pourrez uniquement voir avec un abonnement à beIN Sports ?

Vendredi 7 juin, beIN Sports a annoncé qu’il diffusera l’intégralité de l’Euro 2024. 26 affiches seront retransmises en exclusivité ?

L’Euro 2024 qui démarre en Allemagne le vendredi 14 juin 2024 faisait l’objet d’une interrogation en France : qui pour s’adjuger les droits de l’intégralité de la compétition ? La réponse est tombée à sept jours du coup d’envoi du tournoi. Avec 26 matchs en exclusivité.

51, dont 26 seulement sur pour beIN Sports

Il y a plusieurs mois déjà, TF1 et M6 avaient d’ores et déjà annoncé qu’ils seraient diffuseurs de 25 affiches de cette joute européenne, parmi lesquelles tous les matchs des Bleus, la rencontre d’ouverture ainsi que la finale. Mais 26 rencontres restaient jusqu’alors sans diffuseur. Vendredi 7 juin, beIN Sports a officialisé l’information : il retransmettra l’intégralité de la compétition, dont ces 26 matchs non acquis par TF1 et M6 en exclusivité.

Espagne-Croatie, Turquie-Portugal…

Parmi les affiches nécessitant un abonnement à beIN Sports, un alléchant Espagne-Croatie, un palpitant Turquie-Portugal ou encore des huitièmes de finale. Voici les matchs que vous ne pourrez pas voir sur TF1 et M6 :

Samedi 15 juin

Hongrie – Suisse, à 15 heures (Groupe A)

Espagne – Croatie, à 18 heures (Groupe B)

Dimanche 16 juin

Pologne – Pays-Bas, à 15 heures (Groupe D)

Slovénie – Danemark, à 18 heures (Groupe C)

Lundi 17 juin

Roumanie – Ukraine, à 15 heures (Groupe E)

Belgique – Slovaquie, à 18 heures (Groupe E)

Mardi 18 juin

Turquie – Géorgie, à 18 heures (Groupe F)

Mercredi 19 juin

Croatie – Albanie, à 15 heures (Groupe B)

Allemagne – Hongrie, à 18 heures (Groupe A)

Ecosse – Suisse, à 21 heures (Groupe A)

Jeudi 20 juin

Slovénie – Serbie, à 15 heures (Groupe C)

Danemark – Angleterre, à 18 heures (Groupe C)

Vendredi 21 juin

Slovaquie – Ukraine, à 15 heures (Groupe E)

Pologne – Autriche, à 18 heures (Groupe D)

Samedi 22 juin

Géorgie – République tchèque, à 15 heures (Groupe F)

Turquie – Portugal, à 18 heures (Groupe F)

Dimanche 23 juin

Ecosse – Hongrie, à 21 heures (Groupe A)

Lundi 24 juin

Albanie – Espagne, à 21 heures (Groupe B)

Mardi 25 juin

Pays-Bas – Autriche, à 18 heures (Groupe D)

Danemark – Serbie, à 21 heures (Groupe C)

Mercredi 26 juin

Ukraine – Belgique, à 18 heures (Groupe E)

Slovaquie – Roumanie, à 18 heures (Groupe E)

République tchèque – Turquie, à 21 heures (Groupe F)

Samedi 29 juin

1/8e : 2e du groupe A contre 2e du groupe B, à 18 heures

1/8e : 1er du groupe A contre 2e du groupe C, à 21 heures

Mardi 2 juillet

1/8e : 1er du groupe E contre 3e du groupe A, B, C ou D, à 18 heures

Ouverture sur TF1, finale sur M6

Concernant le match d’ouverture, Allemagne-Ecosse, prévu le 14 juin à 21 heures, il sera diffusé sur beIN Sports donc, mais aussi TF1. Quant à la finale, c’est M6 qui sera chargé de la retransmettre en clair, le dimanche 14 juillet.