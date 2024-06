Football : Druelle se maintient en Régional 2

Les Druellois se sont maintenus au deuxième niveau régional en s’imposant lors du barrage face à Trèbes (2-1), samedi 8 juin à Muret.

Celui-là, il valait son pesant d’or. Après avoir terminé 10es de la saison régulière et s’être incliné lors du premier barrage de maintien face à Soues (0-1), il restait une dernière chance à Laurent Poujol et ses hommes. Restait à s’imposer face à Trèbes. Et c’est chose faite depuis samedi 8 juin et un bail renouvelé pour une saison au deuxième niveau régional.

Une fois de plus, les Orange ont dû faire preuve de patience pour venir à bout de valeureux Audois. Menés 0-1 après le quart d’heure de jeu, les Aveyronnais sont revenus à égalité grâce à une réalisation de Faucon à la demi-heure de jeu. « J’avais dit aux joueurs qu’il fallait passer par les côtés pour s’imposer car, eux, ils avaient un jeu basé sur les ballons longs. C’est ce que les gars ont fait et ça a marché », a apprécié l’entraîneur.

Mais pour prendre les devants, il a fallu attendre un corner et une réalisation de Tapada (70e). La fin de partie ressemblait à Fort Alamo, avec des Druellois défendant chèrement leur peau face à des Trébois allongeant à tout-va pour s’offrir un dernier espoir.

Le gardien aveyronnais Tony Ringielewicz, parfait tout au long de la partie, assurait le boulot dans les derniers instants pour rassurer les siens, après avoir brillé tout le match. « Nous n’avons pas eu beaucoup d’occasions par rapport à Trèbes. Tony a vraiment réalisé un gros match en nous maintenant dans le coup lorsque nous étions menés puis à égalité », saluait le coprésident Francis Bonnet.

Druelle sera à nouveau présent en R2 la saison prochaine au côté des Aveyronnais de Comtal, Rodez III, Capdenac/Figeac et la réserve d’Onet, qui accède à ce niveau.