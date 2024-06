Gilets jaunes : "Ici, nous avons eu la chance de pouvoir y accéder assez facilement", les doléances des Aveyronnais exposées au CGR de Rodez

Dans le hall du cinéma CGR de Rodez, une exposition précède la soirée de projection et débat du film "Les doléances" le 13 juin, en présence de la réalisatrice Hélène Desplanques et du maire d’Auger Saint-Vincent, Fabrice Dallongeville qui se bat pour sortir ces cahiers de l’oubli.

C’est une exposition on ne peut plus d’actualité qui est dévoilée actuellement au cinéma CGR de Rodez. Elle concerne ces cahiers de doléances ouverts en 2019 lors de la crise des Gilets jaunes et pour lesquels une résolution sera débattue à l’assemblée nationale le 19 juin pour qu’ils soient notamment mis en ligne en accès libre.

"C'était il y a cinq ans, et cela fait quelque chose..."

"C’était il y a cinq ans, et cela fait quelque chose de voir ces propos tenus à ce moment-là. Et inévitablement, on se pose la question de ce qui a été fait…", lance une des organisatrices. Elle fait partie de ce groupe de citoyens qui, secoué par le documentaire "Les doléances" diffusé pour la première fois en 2023, a dans un premier temps voulu inviter la réalisatrice Hélène Desplanques et son film à Rodez.

Elles sont aux Archives départementales

La réponse positive pour le 13 juin parvenue (la veille, elle sera d’ailleurs à la Strada à Decazeville), ce groupe s’est mis en tête d’organiser une expo sur le sujet. Et a donc décidé d’aller voir ce que ces doléances étaient devenues. "Elles sont aux Archives départementales. Nous avons eu la chance de pouvoir y accéder assez facilement", explique-t-on. "Ce n’est pas le cas dans tous les départements."

150 cahiers en Aveyron

Cent cinquante cahiers de différentes communes du département y sont conservés. Le groupe a alors entrepris de photographier les doléances, les numériser et ainsi en restituer quelques-uns. Et a dressé sur quelques grilles d’exposition leurs "coups de cœur".

Le film "Les doléances" projeté le 13 juin avec la réalisatrice

Intéressant aussi, ils ont pris le parti, pour cinq communes, deux villes et trois villages, d’établir une statistique en fonction des thèmes abordés. Et les grands enseignements rejoignent les grandes lignes qui apparaissent au gré des doléances exhumées en France : la préoccupation principale concerne la justice sociale, il y est également fortement question de fonctionnement politique tandis que les préoccupations liées à l’immigration arrivent loin derrière.

"Nous ne sommes ni des chercheurs ni des anthropologues mais c’est avec le cœur que nous avons rêvé cette exposition", explique le groupe, ravi d’accueillir le 13 juin à 19 h 30, la réalisatrice Hélène Desplanques et le maire Fabrice Dalongeville qui a impulsé cette initiative de sortir les doléances de l’oubli.