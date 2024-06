Guerre Israël-Hamas : âges, état de santé… ce que l’on sait des quatre otages libérés par l’armée israélienne

L’armée israélienne a annoncé, ce samedi 8 juin 2024, avoir libéré quatre otages vivants. Ils avaient été enlevés par le Hamas lors des attaques perpétrées le 7 octobre dernier. Ce que l’on sait.

Une opération dans un camp de réfugiés

Les otages ont été secourus par Tsahal lors d’une opération conduite dans le camp de réfugiés de Nousseïrat, dans la bande de Gaza. Ces otages, trois hommes et une femme, ont été enlevés alors qu’ils participaient au festival de musique "Tribes of Nova" le 7 octobre dernier lors des attaques orchestrées par le Hamas.

Âge, santé…

"Noa Argamani (26 ans), Almog Meir Jan (22 ans), Andrey Kozlov (27 ans) et Shlomi Ziv (41 ans) ont été sauvés lors d’une opération spéciale menée en plein jour par Tsahal, le Shin Bet et la police israélienne dans deux emplacements distincts au cœur de Nousseïrat après avoir été enlevés par le Hamas lors du festival de musique Nova", dit Tsahal sur son compte "X" francophone. "Ils sont en bonne santé et ont été transférés au centre médical Sheba de Tel-HaShomer pour des examens médicaux supplémentaires."

Des vidéos virales

Comme l’a révélé le Parisien, Noa Argamani et Almog Meir Jan ont été au coeur de vidéos virales. La première avait été filmée au moment de son enlèvement à moto par un groupe d’hommes, le 7 octobre. Elle était aussi apparue dans une vidéo publiée en janvier par le Hamas, dans laquelle elle annonçait la mort de deux otages qui étaient avec elle.

Selon nos confrères, Andrey Kozlov est natif de Saint-Pétersbourg et officiait en tant qu’agent de sécurité au festival de musique visé par le Hamas. Enfin, le doyen du quatuor, Shlomi Ziv effectuait la même fonction qu’Andrey.

Lourd bilan à Nousseïrat

Selon le ministère gazaoui de la Santé, une cinquantaine de Palestiniens, au moins, ont été tués et de dizaines d’autres ont été blessés lors des opérations conduites par l’armée israélienne dans le camp de réfugié de Nousseïrat