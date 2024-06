"Il a arraché la vie à une jeune femme" : le procès d’un chauffard alcoolisé au tribunal de Rodez un an après un accident qui a coûté la vie à son amie

Les faits remontent au 1er septembre 2023. Ce jour-là, une jeune femme de 26 ans perdait la vie dans un accident de la route à La Cavalerie. Le conducteur avait bu et roulait vite.

"Nous, notre peine est éternelle". Cette semaine, au tribunal de Rodez, c’est toute une famille de Grenoble qui a pris place sur les bancs. En hommage à l’une des leurs, décédée dans un accident de la route entre Millau et Lapanouse-de-Cernon, la nuit du 1er septembre 2023.

Elle avait 26 ans, elle était sage-femme

Elle avait 26 ans et avait quitté son Isère natale pour exercer comme sage-femme à l’hôpital de Saint-Affrique. Cette nuit-là, elle rentrait d’une soirée festive dans la sous-préfecture, avec "un ami".

Son ami conduisait, il avait bu, il a perdu le contrôle de la voiture

Il conduisait, il avait bu et a perdu le contrôle sur une 2x2 voies, du côté de La Cavalerie… Elle est morte sur le coup, éjectée de l’habitacle. Lui a été héliporté vers l’hôpital de Montpellier. Neuf mois plus tard, il devait s’expliquer devant les juges aveyronnais et répondre d’un homicide involontaire.

"Un trou noir"

D’emblée, il a indiqué avoir "un trou noir", ne pas se souvenir de l’accident. Il a aussi assuré qu’il "se sentait apte à conduire", malgré un taux d’alcool relevé à 0,69 g par litre de sang plusieurs heures après la sortie de route… Un expert automobile a aussi pointé du doigt une vitesse excessive. "J’étais à 110-120 km/h", dit le prévenu, âgé aujourd’hui de 28 ans, avant de présenter ses excuses à la famille de la défunte.

"Ce n’est pas une imprudence"

Mais pas de quoi apaiser la colère de cette dernière. "Lorsqu’on a une amie, comme vous dites, on en prend soin. On ne conduit pas après avoir bu, on ne roule pas à 150 km/h !", témoignera à la barre la maman, regrettant aussi n’avoir eu accès depuis le décès de sa fille qu’à "très peu d’informations, voire aucune". "Le tribunal ne vous cache rien Madame. Nous avons tous le même dossier pénal, il n’y a pas de choses non dites", répondra la juge, Emeline Gardes alors que la qualification d’homicide involontaire dans de telles circonstances est aujourd’hui au cœur de débats au sein de la société…

"Le fait de boire, de conduire lorsqu’on est conscient d’avoir dépassé les taux autorisés, ça va au-delà d’une imprudence. Il a arraché à la vie à une jeune femme en prenant le volant", a plaidé l’avocat de la partie civile. Avant de laisser la parole à la procureure, Mathilde Jayais. Elle a requis trois ans de prison ferme, avec mandat de dépôt, à l’encontre du conducteur, rappelant aussi que ce dernier était visé par d’autres procédures, notamment dans le cadre d’un trafic de stupéfiants…

Un faux certificat de travail

Elle a aussi pointé du doigt un faux certificat de travail, en tant que webdesigner, pour "amadouer le tribunal". Ce dernier a ramené la peine à un an de prison ferme aménageable via un bracelet électronique. Un stage de sensibilisation à la sécurité routière lui a également été notifié. Anodin pour la famille de la défunte.