Les JO de Paris vus de Rodez : dessine-moi des anneaux olympiques pour la fraternité

Dans le cadre de Rodez Terre de jeux, des citoyens ont formé ce samedi 8 juin les anneaux olympiques sur la place d’Armes.

Sous un soleil aussi radieux que la flamme olympique, la Ville de Rodez avec l’agence Évelyne ont organisé hier "Les anneaux citoyens". Une fresque humaine s’est ainsi lentement dessinée sur la place d’Armes pour former le drapeau olympique. Des citoyens de tout âge dont certains se sont greffés à la dernière minute, ont pris part à cet élan fraternel. "C’est une occasion unique, je suis venu avec mon fils ", confiait en ce sens Stéphane.

Message de paix

Bleu, jaune, rouge, vert, noir, les continents, le monde s’est retrouvé au pied de la cathédrale donnant un caractère sacré à l’esprit des jeux Olympiques. L’émotion était au rendez-vous. "C’est important de véhiculer ce message de paix, surtout en cette période", a déclaré un couple de jeunes. Le maire Christian Teyssèdre s’est prêté au jeu en revêtant un maillot vert, "c’est l’espérance", a-t-il glissé, à la veille d’une élection européenne.

On a même vu Bernard Ferrand qui fut proche d’un ancien Président (François Mitterrand) enfiler lui aussi un maillot. "Ce rassemblement autour des valeurs du sport a été un temps fort après le concours photo, des expositions, des affiches avec les écoles. On souhaitait profiter de l’Ekiden pour proposer un événement en amont, c’est réussi", conclut Olivier Nicolas, adjoint au sport, pas peu fier de la réussite des "Anneaux citoyens." Et ce n’est pas fini.

L’odyssée de la flamme le 18 juin

Rendez-vous est donné mardi 18 juin à18h, au CGR, pour assister à l’aventure du porteur de flamme aveyronnais, Christian Cabantous, avec "L’odyssée de la flamme." Histoire de transmettre et de rappeler les vertus du sport pour le vivre ensemble. Un moment de joie et de fraternité nécessaire par les temps qui courent.