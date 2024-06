Villefranche-de-Rouergue. Les résultats de la Perle villefranchoise lors de la finale nationale Ufolep

C’est à Roanne en région Auvergne-Rhône-Alpes que la Perle villefranchoise est venue disputer la finale nationale Ufolep. Grâce à ses excellents résultats de cette saison 2023-2024, la Perle a pu aligner trois équipes de Gymnastique Artistique Féminine (GAF) :

1- catégorie 11/15 ans Niveau 5 Ufolep 12

2- catégorie 11 ans et + Niveau 6

3- catégorie 11/18 ans Niveau 3 Ufolep 12

Les phases finales se sont déroulées pendant les deux jours. L’engagement de nos gymnastes fut sans faille ainsi que leur détermination dans la réussite de cette épreuve. Néanmoins, les anciennes blessures encore présentes ont laissé des traces et pesé sur le résultat final. Le palmarès de ce week-end se termine par la 5e place sur 15 équipes de Niveau 5, 11/15 ans Ufolep 12 ainsi que la 11e place sur 15 équipes de Niveau 6, 11 ans et plus. Suivi par la 5e place sur 10 équipes des Niveaux 3, 11/18 ans Ufolep 12. Le gala annuel de la Perle villefranchoise se déroulera le samedi 15 juin, à partir de 17 h au gymnase du Tricot. Ouvert à tous, n’hésitez pas à venir nous rejoindre en famille, entre amis afin de passer la soirée avec les pépites de la Perle.