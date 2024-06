Neuf randonneurs surpris par la tombée de la nuit se perdent dans des gorges touristiques, ils sont secourus par hélicoptère

Un groupe de neuf marcheurs originaire de Belgique et en vacances dans les somptueuses gorges du Toulourenc dans le Vaucluse se sont perdus en pleine randonnée et se sont retrouvés piégés par la tombée de la nuit.

Une drôle de mésaventure pour ces neuf touristes belges en vacances en France mais qui, fort heureusement, se termine bien.

Neuf marcheurs âgés de 25 à 59 ans

Jeudi 6 juin 2024, comme le rapporte France Bleu, alors qu’ils effectuaient une randonnée dans les magnifiques et réputées gorges du Toulourenc, dans le Vaucluse, à Malaucène, ces neuf marcheurs âgés de 25 ans à 59 ans, se sont fait surprendre par la tombée de la nuit et ne sont pas parvenus à retrouver leur chemin pour rentrer.

Perdus, ils ont été contraints d’alerter les secours. Le groupe a pu être localisé. Il a été retrouvé non loin du pont de Veaux, sur le hameau de Veaux, situé à quelques kilomètres de Vaison-la-Romaine. Il a fallu l’intervention d'un l’hélicoptère pour que les pompiers et les gendarmes puissent faire évacuer les randonneurs en de la zone. Les neuf marcheurs, qui se sont assurément fait une grosse frayeur, sont sains et saufs.

Connu pour les eaux vives du Toulourenc et les randonnées menant au Ventoux

Le hameau de Veaux est connu pour les eaux vives et généreuses du Toulourenc ainsi que pour ses nombreux chemins de randonnée accédant au Mont-Ventoux.

Ce récit qui trouve une issue heureuse est l’occasion avec l’arrivée des beaux jours et l’approche des vacances de rappeler d’être prudents lors de sorties de ce genre. Encore plus lorsqu’on ne connaît pas la typologie des lieux. C’est pourquoi, il est conseillé de préparer en amont sa balade, de ne pas hésiter à demander conseil ou à s’entourer d’un professionnel.

En avril, 14 randonneurs épuisés avaient été secourus sur un GR

En effet, ce n’est pas la première fois que ce genre de mésaventure se produit. Le 18 avril, Centre Presse Aveyron rapportait l’histoire de quatorze randonneurs partis marcher sur un itinéraire GR dans le Gard, et qui, au bout plusieurs heures, épuisés, avaient été obligés d’appeler les pompiers pour leur venir en aide.