Occitanie : la quadragénaire décède au volant avant son accident

Les faits se sont déroulés ce samedi 8 juin à Saint-Just-et-Vacquières dans le Gard.

Quand les secours, notamment les pompiers d'Alès (Gard), sont arrivés dans la commune voisine de Saint-Just-et-Vacquières, appelés ce samedi pour un accident de la circulation qui s'est produit vers 8h30, ils n'ont pas eu grand-chose à faire.

Une voiture dans un mur près d'un carrefour, mur que le véhicule a manifestement percuté à très faible vitesse, et au volant, une femme âgée entre 40 et 50 ans, morte.

Les secours et les membres du Smur ont tenté en vain de ranimer la femme, en vain. Ils ont vite conclu que l'accident n'était pas la cause de ce décès, et que la victime était décédée à la suite d'un malaise au volant.