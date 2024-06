Rodez : "Depuis le Covid-19, l’engouement ne fait que monter !", l’Ekiden revient ce samedi 8 juin en soirée pour une huitième édition record !

- 16 h : Ouverture du village sur l’esplanade des Rutènes.

- 16 h 30 : Anneaux citoyens sur la Place d’Armes.

- 18 h : Préparation des coureurs et photos des équipes.

- 19 h : Départ de la course !

- 22 h 30 : Remise des trophées.

Rappel du format : Un marathon (42,195 km) disputé par équipe de six. L’ordre des relais est le suivant : 5 km, 10 km, 5 km, 10 km, 5 km, 7,195 km.