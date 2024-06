Tourisme : des nuitées en hausse de 5 %, après un mauvais mois d’avril, un joli mois de mai pour les professionnels en Aveyron

Si Pâques a été impacté, la fréquentation touristique a repris des couleurs en mai en Aveyron malgré la météo. Les nuitées sont en hausse de 5 % par rapport à l’an dernier.

"La pluie du matin n’arrête pas le pèlerin." Ce dicton sied à merveille au tourisme en Aveyron. C’est ce qui ressort du bilan établi depuis le début de l’année par l’Agence départementale de l’attractivité et du tourisme (Adat) de l’Aveyron. Malgré les nombreuses précipitations, les cinq premiers mois de l’année ont connu une fréquentation touristique supérieure à l’an dernier pendant la même période.

70 000 nuitées à l’Ascension, un pic de fréquentation

Côté bémol, les vacances de Pâques (-13,6 % de fréquentation par rapport à 2023) où les touristes ont fait l’impasse pour profiter des ponts du mois de mai. Le long week-end de l’Ascension a établi un pic de fréquentation avec près de 70 000 nuitées, suivi de la Pentecôte avec 50 000 nuitées. En résumé, 70 % des professionnels du tourisme ont jugé leur activité satisfaisante au mois de mai qui relève le mois d’avril.

Bonne image

La clientèle touristique demeure majoritairement Française, en provenance des départements limitrophes à l’exception de Paris (classée 4e) ce qui s’explique logiquement par les nombreux Aveyronnais domiciliés à la capitale. À noter la troisième place dans ce classement, du département des Bouches-du-Rhône. Sur le plan de la clientèle étrangère, là aussi pas de changement, les pays voisins arrivent en tête (Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Espagne). La clientèle de groupes représente un satisfecit avec 72 % des professionnels du tourisme qu’ils estiment supérieurs en 2024 par rapport à l’an dernier.

Les touristes plébiscitent les activités proposées dans le département à 80 %, devant les villages vacances à 77 % et les sites de visite à 72 %. L’Aveyron garde une bonne image aux yeux des touristes avec plus de 90 % d’avis positifs. Les clients mettent en avant la qualité des prestations offertes par le département, le bon accueil des Aveyronnais et la beauté des paysages. Parmi les commentaires relevés : "Un accueil chaleureux, une cuisine généreuse, une terrasse très agréable, nous reviendrons !" Ou : "Très bon accueil, déjà visité plusieurs fois et jamais déçu, le repas est excellent."

Perspectives encourageantes

L’Agence départementale du tourisme estime que le niveau des réservations est encourageant pour les mois d’été, en particulier pour les campings et les hébergements locatifs. "Les professionnels du tourisme en Aveyron notent toutefois un léger retard par rapport aux années précédentes et s’attendent à des réservations de dernière minute. Ils notent aussi une clientèle plus attentive vis-à-vis du budget accordé aux vacances".

En effet, d’après le baromètre Europ Assistance des vacances réalisé par Ipsos, près d’un Français sur deux estime que l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat impacteront leurs projets de voyage. Il faut ajouter à cela des professionnels du secteur de la restauration qui déplorent, une nouvelle fois, des difficultés de recrutement.

La saison estivale reste conditionnée à l’inflation et à la météo. Autre donnée capitale qui nécessite de s’adapter, les réservations se font de plus en plus à la dernière minute.