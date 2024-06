Transports scolaires en Aveyron : l’ouverture des inscriptions débute lundi 10 juin, tout ce qu'il faut savoir pour la rentrée 2024-2025

À partir du lundi 10 juin 2024, les familles des élèves scolarisés de la maternelle au lycée pourront inscrire leurs enfants aux différents services de transports scolaires régionaux liO pour l’année 2024-2025.

Afin de préparer la rentrée scolaire à venir pour le mieux, la Région Occitanie lance la campagne d’inscriptions aux différents services de transports scolaire régionaux liO pour l’année 2024-2025. Celle-ci se déroulera du lundi 10 juin au mercredi 31 juillet 2024.

Inscriptions du 10 juin au 31 juillet

Les familles sont invitées à privilégier l’inscription en ligne, sur le site de la Région (www.lio-occitanie.fr). Jusqu’au 31 juillet, ce service est gratuit pour les élèves ayant droit au regard du règlement du transport scolaire. Au-delà de cette date, une participation forfaitaire exceptionnelle pour inscription tardive sera appliquée, à hauteur de 25 €.

La gratuité du transport scolaire

"Proposer le transport scolaire gratuit, comme l’ordinateur ou les manuels scolaires, c’est alléger le poids de la rentrée scolaire, soutenir le pouvoir d’achat et faciliter le quotidien de nombreuses familles", indique la présidente de région, Carole Delga. Pour les familles, la gratuité des transports scolaire représente une économie comprise entre 48 € et 315 € par élève et par an.

En parallèle, tous les élèves abonnés au transport scolaire régional bénéficient de la gratuité des 370 lignes de car commerciales du réseau liO, y compris les week-ends et en vacances scolaires. À noter que cette année, les cars scolaires liO transportent chaque jour plus de 170 000 élèves.