Espalion. Un beau voyage musical autour du monde

Vendredi dernier, l’église Saint Jean-Baptiste a résonné des harmonies envoûtantes lors du concert intitulé "Voyage autour du Monde".

Orchestrée par la chorale du collège Louis Denayrouze et "Au chœur des flots" d’Entraygues, cette soirée musicale, placée sous la direction artistique d’Isabelle Bessière, professeur de mathématique au collège, a réuni une soixantaine de chanteurs, unissant leurs voix dans une prestation mémorable.

Le concert, axé sur le thème du voyage, a dévoilé un répertoire éclectique soigneusement sélectionné et arrangé par Valérie Calmettes, professeur d’éducation musicale, accompagnatrice et choriste. La soirée s’est déroulée comme un conte musical, introduit par une histoire captivante : "Il était une fois un petit lutin, un farfadet, qui rêvait de faire un grand voyage tout autour de la Terre…". Chaque performance a été précédée d’une introduction narrative par la chef de chœur, enrichissant l’expérience auditive des spectateurs.

Une synergie parfaite

Divisé en quatre actes, le récital s’est ouvert sur une note vibrante avec l’interprétation de Voyage, Voyage de Desireless par les deux chorales. Ensuite, la chorale d’Entraygues a pris le relais, offrant une série de chants diversifiés qui ont captivé l’audience, notamment avec des morceaux tels que Halleluja de Léonard Cohen et Tuchenn Mickaël de Youenn Gwernig.

Par la suite, la chorale du collège a présenté une variété de morceaux, dont un slam poignant intitulé La cause, exécuté par Esther, Marion et Quentin, accompagnés de deux métallophones. Pour clôturer la soirée en beauté, les deux chorales se sont réunies pour une dernière performance commune, en interprétant Signor Abbate de Beethoven et Amen, this little light of mine, un gospel, démontrant ainsi une synergie parfaite.

Une passion partagée

Le répertoire de la chorale du collège était remarquablement diversifié, comprenant des berceuses d’Afrique et d’Asie, des chants représentant tous les continents, ainsi que des extraits de chefs-d’œuvre du répertoire classique, tels que l’extrait de Carmen de Georges Bizet, qui a demandé deux ans de préparation, selon les propos de Valérie Calmettes. Ces pièces musicales étaient spécialement adaptées pour des ensembles vocaux allant jusqu’à quatre voix, avec des solos vocaux et instrumentaux qui mettaient en valeur les talents de chacun. Cette chorale dynamique regroupe une trentaine d’élèves, de la sixième à la troisième, accompagnés de huit professeurs, se réunissant chaque semaine pour explorer les joies du chant polyphonique.

Quant à la chorale d’Entraygues, forte de ses quinze années d’existence, elle regroupe quant à elle trente-cinq choristes de tous âges dans un répertoire à quatre voix a cappella, allant du classique à la variété ou au gospel.

Ce concert, véritable succès, a transporté le public dans un voyage musical autour du monde.

Pour cette soirée, heureux qui comme le public a fait un beau voyage.