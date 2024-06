Un restaurant envahi par les rats à Villefranche-de-Rouergue : "Il me doit 18 mois de loyer", le propriétaire répond au gérant de Pizza Vival

La pizzeria Vival de Villefranche-de-Rouergue a fermé temporairement ses portes. Le gérant des lieux accuse le propriétaire d’avoir réalisé des travaux entraînant une invasion de rats. Ce dernier se défend, évoquant, lui, de nombreux défauts de paiement.

C’est un litige qui dure depuis plusieurs mois. Une situation qui a nécessité l’intervention d’un conciliateur de justice et qui sera tranchée prochainement par la justice. Récemment, nous publions dans nos colonnes un article sur la fermeture temporaire de la Pizza Vival à Villefranche-de-Rouergue.

Le gérant dénonçait une "invasion de rats suite à des travaux dans l’arrière-boutique, effectués par le propriétaire du bâtiment. Le bailleur ne respecte pas le contrat", ajoutait-il, justifiant ainsi le non-paiement du loyer.

"Il retourne la situation en sa faveur"

De son côté, le propriétaire des lieux "regrette que ce dernier retourne la situation en sa faveur, pour se donner le beau rôle", réagit-il. "Les travaux qu’il évoque ont été réalisés en mars 2016, afin de raccorder les canalisations au tout-à-l’égout. Je ne comprends pas pourquoi huit ans plus tard, il utilise ce prétexte pour faire pression. En tant que propriétaire, je suis responsable des gros travaux comme la toiture ou les murs. C’est à lui de boucher les trous, s’il se dit envahi par les rats".

"J’ai été conciliant"

Le litige ne s’arrête pas seulement à cette histoire de rats. "Ne serait-elle pas un prétexte pour masquer les dettes ? Le gérant me doit 18 mois de loyer", poursuit le propriétaire des murs. "À cela s’ajoute la régularisation des charges depuis 2014. J’ai été conciliant pendant plusieurs années et je ne voulais pas rentrer en conflit. Mais ce n’était plus possible et je suis donc allé voir un huissier de justice, fin 2023. Un commandement de payer dans un délai d’un mois a été prononcé. Infructueux…"

Quel futur pour la pizzeria ?

Les deux partis ont eu trois rendez-vous devant un conciliateur de justice et ont convenu par écrit d’un remboursement de la dette, par échéance. "Non tenus", précise le propriétaire. "Toutes ces défaillances m’ont contraint à faire valoir mes droits en justice". Une assignation devant le tribunal judiciaire de Rodez a été délivrée pour statuer sur le litige.

"Je ne sais pas quel sera le futur du local", indique le propriétaire. "En principe, le bail est résilié et j’attends les remboursements de loyer. J’espère qu’ils ne seront pas interminables. C’est la décision de justice qui tranchera". Lors des différentes procédures, la vente du fonds de commerce du gérant a été évoquée à plusieurs reprises pour rembourser sa dette.