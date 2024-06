VIDEOS. Autoroute A69 dans le Tarn : entre 2 500 et 7 000 personnes dans la manif interdite, heurts, lacrymogènes, cocktails molotov, barricades

Ce samedi 8 juin à Puylaurens dans le Tarn, la Préfecture relevait autour de 300 personnes "cagoulées et habillées de noir" dans les cortèges des opposants à la construction de cette autoroute entre Toulouse et Castres. La situation s'est tendue vers 15 heures.

Le recours porté par la Confédération paysanne ce vendredi devant le tribunal administratif de Toulouse a finalement été rejeté : la manifestation des opposants à la construction de l'autoroute A69 était interdite, mais s'est bien élancée ce samedi 8 juin peu après 14 heures à Puylaurens dans le Tarn.

A69 | Forces de sécurité intérieure mobilisées pour la manifestation interdite du 8 juin.

Le recours contre l'arrêté d'interdiction de la manifestation a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse. Encore de nombreux objets dangereux ont été saisis dans la nuit. pic.twitter.com/PVobMuy1yT — Préfet du Tarn (@prefet81) June 8, 2024

Entre 2 500 à 3 000 personnes selon la préfecture et 7 000 selon les organisateurs y ont pris part en plusieurs cortèges, et vers 14h30, l'un de ces cortèges s'est retrouvé devant les quelque 1 000 membres des forces de l'ordre déployés pour la circonstance, et les premiers heurts ont éclaté avec des tirs de mortiers et de lacrymogènes, ont constaté La Dépêche du Midi et France 3.

Manifestation contre l'A69 : premiers tirs de grenades lacrymogènes, la préfecture annonce environ 300 à 400 éléments "radicaux", cagoulés et vêtus de noir. pic.twitter.com/PbES6ZddcR — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) June 8, 2024

Peu après 16 heures, ont constaté nos confrères, des cocktails molotov ont été lancés vers les forces de l'ordre, alors que des manifestants ont tenté d'ériger des barricades sur la RN 126, près d'un restaurant. L'une d'entre elles a été incendiée et les forces de l'ordre tentent de l'éteindre. Un militatn aurait été blessé à une jambe.