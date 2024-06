ANALYSE. Européennes 2024 : dans les villes, les campagnes, la percée historique du RN en Aveyron

En rural comme dans toutes les principales villes du département, Jordan Bardella a survolé le scrutin aveyronnais.

Cette fois, l’Aveyron a basculé. Pour la première fois de son histoire, le département a hissé l’extrême droite tout en haut d’un scrutin. Et l’on ne peut pas vraiment dire que c’est une surprise, tellement le Rassemblement national a caracolé en tête des sondages durant cette campagne et fait cavalier seul. L’Aveyron a suivi la tendance nationale et régionale, lui qui en 2019 s’affichait encore comme l’un des rares à faire barrage en prouvant sa légitimité à la majorité présidentielle. C’était aussi le cas lors des toutes dernières élections, les législatives de 2022… qui se rejoueront finalement dans trois semaines comme annoncé à la surprise générale par Emmanuel Macron, hier soir peu après 21 heures (lire ci-dessous).

Bardella en tête à Rodez

Mais chaque scrutin a sa vérité et les temps ont changé. L’insécurité s’est aussi imposée comme un sujet de premier plan ici, le sentiment d’abandon de la ruralité n’a fait que s’ancrer et les brasiers de la colère agricole ne sont pas encore éteints… Surtout, le RN ne constitue plus que le seul vote sanction. Le parti imprime, ne fait plus peur et gagne du terrain au même rythme que des adhérents. Et les Aveyronnais, hier, ne lui ont pas tenu compte d’être si peu enraciné dans le département. Récemment, il a même vu sa figure historique, Bruno Leleu, mis à l’écart du parti en raison d’une enquête judiciaire pour harcèlement moral et sexuel.

À Réquista (38,25 %), à Aubin (34,34 %), à Espalion (30,30 %), Jordan Bardella a écrasé le scrutin. Il l’a aussi emporté d’une courte tête dans la préfecture ruthénoise, traditionnellement si frileuse au RN. C’est dire la percée historique, illustrée aussi par la victoire aisée dans les principales villes : Millau, Villefranche-de-Rouergue, Decazeville, Onet.

Lassalle, l’autre voix des campagnes

Preuve encore d’un certain ras-le-bol, un certain Jean Lassalle, mêlant dans sa liste défense des campagnes, pro-chasse et populisme réalise une percée historique à plus de 8 %, contre 2,5 % au national ! Dans les 285 communes du département, sa liste Alliance Rurale s’est même permise de reléguer au second rang les listes dites principales, telles que Les Verts, ne franchissant même pas les 5 %, ou La France Insoumise. Et plus surprenant encore, Les Républicains, si peu séduisants dès que les élections dépassent les frontières d’un Département qu’ils tiennent pourtant majoritairement…

Le tableau n’est pas plus reluisant pour la candidate de la majorité présidentielle, Valérie Hayer. À la différence du scrutin national, l’Aveyron lui a préféré Raphaël Glucksmann de quelques voix. Comme un avertissement aux députés locaux de la majorité présidentielle, Stéphane Mazars et Jean-François Rousset, contraints de repartir en campagne. Elle débute dès aujourd’hui. Fera-t-elle barrage à la vague RN ou les digues céderont-elles définitivement en Aveyron aussi ?