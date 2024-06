Assemblée nationale : quelles ont été les conséquences chaque fois qu’un président a opté pour une dissolution ?

Les Français sont renvoyés aux urnes le 30 juin et le 7 juillet, une situation qui peut consolider le camp d’Emmanuel Macron ou bien complètement faire voler en éclat son gouvernement.

Résultats des élections

Coup de tonnerre après les résultats des élections européennes et la large victoire du RN, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale. Des élections législatives se tiendront le 30 juin et le 7 juillet.

Avec cette dissolution, comme le prévoit l’article 12 de la Constitution, le mandat des députés est interrompu. Les cartes vont être complètement rebattues dans l’Assemblée nationale à l’aube des grandes vacances, et à quelques jours de l’ouverture des Jeux Olympiques de Paris. La Constitution précise bien que les élections doivent se tenir 21 jours au plus tôt ou 40 jours au plus tard de la dissolution, la raison pour laquelle les Français sont rappelés aux urnes si rapidement.

L’Assemblée nationale a été dissoute à cinq reprises, maintenant six, depuis 1958. Chaque fois, cette arme présidentielle que seul le chef de l’État peut ordonner, a été utilisée pour résoudre une crise ou un blocage institutionnel. Mais dans chaque cas, le contexte était bien différent, et les conséquences aussi.

1997 : la dissolution qui se passe très mal

La dernière situation en date est la dissolution de 1997 sous Jacques Chirac, qui ne lui avait pas été favorable du tout. Les élections avaient été remportées par la gauche socialiste, principal parti d’opposition mené par Lionel Jospin. Ce dernier a été nommé Premier ministre dans un gouvernement de cohabitation.

Un scénario redouté après l’annonce d’Emmanuel Macron. Si le Rassemblement national remporte ces élections, un gouvernement de cohabitation s’imposerait jusqu’à la possible nomination de ministres d’extrême-droite, voir de Premier ministre.

1981 et 1988 : les dissolutions qui rebattent les cartes

Sous François Mitterrand, la dissolution de l’Assemblée nationale a en revanche joué en faveur de son camp, en 1981. Alors que droite disposait d’une majorité absolue au sein de l’Assemblée, les socialistes obtiennent une majorité absolue à l’issue des élections, après la dissolution. Les rangs de l’hémicycle ont été totalement renversés en faveur du camp présidentiel.

François Mitterrand a ordonné une deuxième dissolution lors de son deuxième mandat, en 1988. La droite était toujours majoritaire jusqu’à ce que de nouvelles élections rebattent les cartes en faveur des socialistes, qui ont reconquis une majorité relative.

Dans notre présent, la majorité présidentielle représente une majorité fébrile à l’Assemblée nationale. Emmanuel Macron peut espérer consolider les rangs de l’Assemblée en cas d’issue favorable, comme cela avait été le cas pour François Mitterrand. Un pari risqué, puisque ces nouvelles élections offrent l’opportunité à un parti d’opposition de disposer d’une majorité, relative ou absolue, dans l’hémicycle. Un gouvernement de cohabitions en résulterait.

1968 : la dissolution pour renouveler la confiance

La situation peut potentiellement être comparée, également, à celle du général Charles de Gaulle en 1968. Le chef de l’État avait une majorité favorable à l’Assemblée nationale, mais le pays faisait face à une profonde crise sociale et politique. La dissolution de l’Assemblée nationale avait été ordonnée dans le but de demander aux Français de renouveler leur confiance, ou non, dans le gouvernement de Charles de Gaulle.

Face au séisme que représente la victoire de l’extrême-droite aux élections européennes, Emmanuel Macron demande également aux Français de renouveler leur confiance. Un message fort qui consoliderait la force politique de la majorité face à l’extrême-droite. En cas d’issue favorable aux élections, uniquement.