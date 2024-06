Saint-Léons. Cap sur les étoiles depuis Micropolis

"Mon été sous les étoiles du Lévézou" débute samedi 15 juin avec une soirée sous les étoiles à Saint-Léons à 21 h 30.

Passez une soirée féerique à observer la voie lactée avec Thierry Limoge de l’association Cap étoiles. L’animation se déroulera à Microplis, la cité des insectes. L’activité commencera par la remise d’une carte du ciel qui vous permettra de repérer les étoiles et les constellations de la Voie lactée. La nuit venue, vous observerez les étoiles à l’œil nu et au télescope. Tarif : 2 € par personne. Les places sont limitées et sur réservation auprès de l’Agence d’attractivité et de développement touristique du Lévézou située à Pont-de-Salars. Contact : 05 05 65 46 89 90.

Du 15 juin au 7 septembre participez aux animations "Mon été sous les étoiles du Lévézou" : observation des étoiles, randonnées nocturnes, café astro, planétarium. Retrouvez toutes les infos sur l’agenda de

www.levezou-aveyron.com