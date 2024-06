CARTE. Élections européennes : Rodez, Millau, Villefranche-de-Rouergue... Commune par commune, découvrez les résultats en Aveyron

Découvrez les résultats de votre commune aux élections européennes 2024 avec notre carte interactive au fur et à mesure de la soirée.

Résultats des élections

Les résultats des élections européennes tombent en France depuis 20 heures, ce dimanche 9 juin 2024. Vous pouvez découvrir comment ont voté les Aveyronnais, commune par commune, avec notre carte interactive.

La carte sera mise à jour à mesure que les résultats seront communiqués. S’ils ne sont pas encore disponibles dans votre commune, n’hésitez pas à réessayer un peu plus tard.

20 h 33 - Léon Thébault (EELV) : "Un constat d'échec"

"C'est un constat d'échec. C’est une déception ! Nous sommes loin des ambitions que nous souhaitions. Cela prouve certainement que nous n’avons pas réussi à parler à notre base électorale. De façon plus générale, en Europe, la gauche est beaucoup trop basse, et la droite bien trop haute. C’est un constat d’échec.

Léon Thébault (EELV). Centre Presse Aveyron - José A. Torres

L’explosion de la droite est très inquiétante au sein de l’Europe. On voit que l’écologie résiste, mais elle est le bouc émissaire des partis de droite et elle l’est, même, de plus en plus, de la part de la gauche. Des étapes doivent être franchies d’ici l’élection présidentielle 2027 avec une candidature unique de la gauche. Les écologistes y sont favorables. Et, il faudra en passer par là si nous voulons endiguer la montée en puissance de la droite".

20 h 20 - Selon une première estimation, Bardella en tête en Aveyron

165 communes sur 291 ont livré leurs résultats. Selon une première tendance, à cette heure, le candidat RN Jordan Bardella obtient pour l'heure 28,59 % des suffrages exprimés, suivi par Valérie Hayer (Renaissance) avec 14,93 %, Raphaël Glucksmann (PS) avec 14,27 %, Jean Lassalle (Alliance Rurale) avec 10,36 %) et François Xavier-Bellamy (LR) avec 7,73 %.

Les résultats en Occitanie

