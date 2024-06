CARTE. Météo : "orages violents et très fortes précipitations", sept départements en vigilance orange ce dimanche

Sept départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, ce dimanche 9 juin 2024, pour orages et pluie-inondation.

La journée de samedi s’annonçait agitée dans certains départements, celle de dimanche prend les mêmes trajectoires à en croire le bulletin de Météo France. Qui place sept territoires en vigilance orange, ce 9 juin.

Le Gard concerné

Ils étaient trois, puis quatre samedi. Ils sont sept ce dimanche : l’alerte orange gagne du terrain, bien qu’elle ait quitté plusieurs territoires dans lesquelles elle s’était installée plus tôt ce week-end. Voici qui est concerné, ce 9 juin, en sachant que pour la majorité, c’est un cumul de deux motifs à surveiller :

Ardèche : orages et pluie-inondation

: orages et pluie-inondation Isère : orages et pluie-inondation

orages et pluie-inondation Vaucluse : orages et pluie-inondation

: orages et pluie-inondation Drôme : orages et pluie-inondation

: orages et pluie-inondation Gard : orages et pluie-inondation

: orages et pluie-inondation Haute-Loire : orages

: orages Landes : pluie-inondation

Sept départements sont en vigilance orange, ce dimanche 9 juin 2024. Météo France - Capture d'écran

De quand à quand ?

La double vigilance orange sera active de 14 heures à 18 heures en Ardèche, de 15 heures à 20 heures dans le Gard et le Vaucluse, et de 16 heures à 20 heures dans la Drôme et en Isère.

L’alerte orages sera activée de 14 heures à 18 heures dans la Haute-Loire, et celle concernant la pluie-inondation va bientôt s’arrêter dans les Landes : ce sera le cas à 10 heures, ce dimanche matin.

À quoi s’attendre ?

Dans son bulletin, Météo France parle d’un "épisode orageux localement intense nécessitant une vigilance particulière, notamment du fait des très forts cumuls de précipitations localisés et d’une importante activité électrique".

Plus précisément, c’est donc "l’épisode pluvio-instable avec cumuls de précipitations notables" qui va se poursuivre sur le Sud-Ouest, quant au quart sud-est, prudence face aux "orages localement violents dans l’après-midi".