CARTES. Météo : orages et pluies diluviennes au Sud, Aveyron, Gard, Hérault et Lozère fortement touchés en journée

37 départements du Sud sont placés en vigilance "orages" par Météo France ce dimanche 9 juin 2024, avec des risques d’inondations pour certains. On détaille.

Ce samedi 8 juin en fin d’après-midi, les premiers orages violents du week-end sont tombés dans le Sud-Ouest, dans les Hautes-Pyrénées notamment, comme en Auvergne-Rhône-Alpes avec de forts orages près de Clermont-Ferrand.

Quatre départements du Sud-Ouest (Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Gers) avaient été placés samedi en double vigilance orange pour les orages, les pluies et les inondations. Ils seront encore en orange ce dimanche 9 juin jusqu’à 13 heures. Car durant la nuit, l’air s’est fortement chargé en humidité.

Orages violents en journée sur l’Aveyron, le Gard, la Lozère et l’Hérault

Tous les départements situés sous une diagonale allant des Landes au Doubs en passant par la Dordogne et l’Allier, soit 37, ont été placés en vigilance jaune pour les orages. Seuls y échappent les deux départements de la Corse.

Des orages vont toucher 44 départements. Météo France

Ces orages se déplaceront d’ouest en est en matinée, puis viendront par le sud en journée. Selon Météo Express, dans l’après-midi, c’est sur le Languedoc et les Cévennes que les orages seront le plus forts, accompagnés souvent de grêle, et notamment sur l’Hérault, le Gard, la Lozère et l’Aveyron. En jusqu’au Cantal et au Puy-de-Dôme En soirée, ces orages violents vont se décaler vers les Alpes et le Sud-Est.

Le cumul de pluie durant ces orages et/ou ces averses risque d’être localement très important, plusieurs départements seront également placés en vigilance pour les pluies et inondations, dont huit en Occitanie :

Aveyron

Gard

Lozère

Hérault

Tarn-et-Garonne

Haute-Garonne

Et en matinée, donc Gers et Hautes-Pyrénées.

Températures en baisse de 10 degrés

Quant aux températures, elles vont baisser nettement surtout dans le sud du pays, refroidi par les averses, d’environ 8 à 10 degrés. Dans le quart le Sud-Est, on retrouvera des maximales entre 25 et 28 degrés, jusqu’à 29 en Corse du sud. Les minimales iront de 8 à 14 degrés sur la moitié nord et de 15 à 18 au sud, 18 à 20 en Méditerranée.