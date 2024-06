Ces incroyables couteaux en verre de l'Aveyron : la belle complicité artistique de la créatrice verrier et du coutelier

Artisan d’art à Conques, Amélie Péret façonne des perles de verre pour créer de magnifiques bijoux contemporains. Son compagnon, Nicolas Dubus, est artisan coutelier. De leur complicité artistique naissent de remarquables couteaux en verre, des pièces uniques, de véritables pièces d’art ornées de diverses matières.

Sous la chaleur de la flamme, la baguette de verre subit sa profonde métamorphose pour devenir perle. Le fruit de longues années de pratique, de gestes précis et d’un précieux savoir-faire appris auprès d’un maître verrier de Murano. Dans son atelier de La Fage, Amélie Péret crée de merveilleux bijoux contemporains, associant le verre, l’or et l’argent mais aussi le cuivre et les pierres précieuses, des végétaux ou des carapaces d’insectes. Une alchimie des matières pour des pièces uniques, bijoux d’artiste et haute joaillerie d’un esthétisme abouti, que l’on retrouve dans sa boutique de Conques, la Perle d’art.

Bijoux de prestige

Après avoir vécu dans la Baie de Somme en Picardie, Amélie et Nicolas, son compagnon, ont découvert l’Aveyron après qu’Amélie a obtenu un poste d’enseignant comme professeur d’arts appliqués au lycée professionnel d’Aubin. Tombée sous le charme du village de Conques, elle décide de franchir le pas et d’y ouvrir sa boutique en 2011 pour y présenter ses créations. Après des études en histoire de l’art, option esthétique et sculpture, Amélie Péret a commencé à souffler le verre avec Luigi Boscolo, un maître verrier de l’île de Murano, dans la lagune de Venise, réputée pour sa longue tradition de verrerie. Cette passion ne l’a plus jamais quittée et les créations Alkémia d’Amélie ont depuis longtemps séduit un large public. Sur les hauteurs de Pruines, dans son "petit coin de paradis, son jardin d’Eden aveyronnais", la créatrice verrier puise son inspiration dans cette nature luxuriante qui l’entoure, au contact du monde animal, végétal et minéral. Affiliée aux Ateliers d’Art de France, elle a travaillé pour des stylistes de renom et collaboré avec plusieurs architectes, designers et autres décorateurs. Une princesse d’Arabie saoudite a porté l’un de ses colliers, un sautoir en verre et feuille d’or 24 carats, et plusieurs de ses bijoux flacons sont aujourd’hui à Dubaï.

Couteaux en bois foudroyé

Métallurgiste de formation, Nicolas a également exercé pendant plusieurs années comme éducateur dans le domaine social avant de se tourner lui aussi vers l’artisanat d’art. D’abord pour seconder Amélie dans sa boutique atelier de Conques, puis pour voler de ses propres ailes comme artisan coutelier. "J’ai toujours eu un œil sur les créations d’Amélie et, à un moment, je suis passé derrière le chalumeau de l’atelier boutique, explique ce grand gaillard. Par la suite, j’ai eu l’opportunité de reprendre une coutellerie dans le village de Conques. La condition principale était de maintenir l’activité de coutellerie." Vendre les couteaux des autres, c’est bien, fabriquer les siens, c’est encore mieux. Après une formation auprès de Denis Bourdon, à Grand-Vabre, et Johann Lemire, à Sainte-Eulalie-de-Cernon, Nicolas a commencé à réaliser ses premiers couteaux estampillés Lamco. S’il continue à proposer, dans sa boutique, les créations de plusieurs artisans couteliers aveyronnais, il possède aujourd’hui sa propre ligne de couteaux aux manches en bois foudroyé, sa marque de fabrique. Entre autres projets, en coutellerie traditionnelle, Nicolas va fabriquer une série limitée (cinquante exemplaires par an) de couteaux dont les manches seront confectionnés avec du bois de charpente de l’abbatiale de Conques, daté du début du XIXe siècle…

De véritables objets d’art

Il fallait oser et Nicolas a osé utiliser du verre pour fabriquer des couteaux avec, bien sûr, la complicité à la fois technique et artistique d’Amélie. D’abord seulement les manches, puis les couteaux tout entiers et même un couteau en verre entièrement pliable, qui a nécessité, à lui seul, près de 150 heures de travail… À ce jour, Amélie et Nicolas ont imaginé et réalisé une vingtaine de couteaux en verre richement ornés de pierres précieuses, de perles de verre, de verre soufflé, de feuilles d’or ou d’argent, parfois de céramique, de corail, de végétaux ou d’insectes sacralisés dans leur sarcophage de cuivre. Présentées dans divers salons, expositions et autres festivals spécialisés, ces pièces uniques, véritables objets d’art nés de cette alchimie sans fin des matières et de leurs multiples effets, ont déjà conquis plusieurs collectionneurs. Alors qu’Amélie et Nicolas se trouvaient à Montpellier, leurs couteaux de verre ont attiré le regard et la curiosité d’un jeune réalisateur vidéaste, Rija Gardiner. Avec son équipe, ce dernier est venu l’an passé en Aveyron pour tourner un documentaire sur Alkémia, dont la sortie est prévue en septembre. L’occasion de découvrir en images l’étonnant et formidable travail à quatre mains des deux artistes artisans.

Amélie Péret, Créations Alkémia. Nicolas Dubus, Couteaux Lamco. Tél. 0 616 858 939, 0 606 479 178. www.amelieperet-creations.com