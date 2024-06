De Jimmy Hendrix à Pierre Soulages, voici comment Claude Gassian a photographié un autre type de "roc star"

Photographe de la scène musicale internationale, de Jimmy Hendrix à Goldman en passant par Prince, les Stones, Bashung ou Renaud, Claude Gassian s’est retrouvé dans l’atelier de Pierre Soulages, en 2009, pour un instant photo suspendu avec un Pierre Soulages, alors âgé de 90 ans et solide comme un roc !

Si vous avez déambulé dans l’exposition "Les derniers Soulages", l’année dernière, en hommage au peintre qui venait de décéder, vous n’avez pu échapper à cette grande photo de Pierre Soulages, debout, se reposant sur un de ses outrenoirs. Elle est signée Claude Gassian. Un photographe de la scène… rock. Lui, sa came, c’est plutôt Led Zeppelin, Marley, Springsteen, Hendrix, les Stones, Prince, Bashung, Mylène Farmer, Goldman, Vanessa Paradis…

En 2009, c’est presque par hasard qu’il est retrouvé dans l’atelier parisien de la rue Saint-Victor, à la demande d’un ami journaliste suisse, pour illustrer l’interview que Pierre Soulages donnait à la critique d’art Françoise Jaunin.

"C’est en 2009, le photographe rencontre un peintre apaisé qui a une remarquable rétrospective au Centre Pompidou", raconte le directeur du musée Soulages Benoît Decron. Cet apaisement mais aussi la force et la puissance de ce roc qu’est Pierre Soulages, qui fête alors ses 90 ans, saute aux yeux, dans ce livre photo signé Claude Gassian et édité à l’occasion des dix ans du musée Soulages, avec le soutien de l’horloger de luxe Baume et Mercier.

Dans la boîte en un heure

Claude Gassian, habitué à travailler dans l’urgence avait une heure devant lui ce jour-là. Dans ce livre, en quelques lignes, il raconte la manière avec laquelle il s’organise pour immortaliser le peintre, garder son attention. On comprend aussi que Claude Gassian a rencontré l’artisan Pierre Soulages, par l’entremise d’une torche néon d’artisan qu’il avait amené pour ne "pas dénaturer les lieux", au niveau de la luminosité.

Le résultat, c’est un "nuage d’images", comme le glisse Benoît Decron. Dans lesquelles Claude Gassian parvient à capter la lumière des outrenoirs et le regard de Pierre Soulages, sa gueule apaisée de "roc star". Invité à dédicacer son livre lors du week-end anniversaire au musée, le photographe racontait le plaisir qu’il avait eu à réaliser ce shooting. "Quand on m’a fait la proposition, je n’ai pas hésité une seconde. Je me suis dit "wouaouh !"". Il se souvient de cet homme grand, massif, ce qui l’obligeait à grimper sur une caisse pour pouvoir le photographier à hauteur d’yeux.

Rock contre roc

"Après, ils n’ont pas dû trop parler musique parce que ce n’était pas vraiment le "truc" de Pierre", rigole Benoît Decron, en grand fan de rock. Mais Claude Gassian vous répondra qu’il n’a pas plus parlé musique avec Prince, malgré cinq jours passés à ses côtés, avec au final une photo où "Love symbol" pose dans sa loge à Bruxelles et qui fait aujourd’hui partie des plus remarquables de la photothèque rock.

Le musée Soulages a acquis l’ensemble de ces photos, qu’il était d’ailleurs possible d’apprécier ce week-end, à l’entrée du musée. Et que l’on retrouve dans un livre aux lignes épurées, orné de quelques propos de Pierre Soulages. Un beau livre.