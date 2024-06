Onet-le-Château. Deuxième restitution musique au Studio

Mercredi 5 juin, c’était au tour des élèves d’un niveau plus avancé, ainsi que des restitutions communes. Les élèves d’Arnaud Bouloc, de David Biolchini et de Brigitte Fabre au chant individuel et collectif, ont présenté leur travail d’une année. Une alternance de chansons en solo très touchante à des reprises endiablées menées conjointement par des élèves adolescents de guitare et même chant. Une belle harmonie de chansons, récentes, anciennes, françaises, américaines, qui a permis aux familles et aux proches présents de profiter d’une belle soirée. Au total, plus de 100 personnes sur les deux soirées ont pu assister à ces restitutions qui viennent ponctuer une année de travail et qui a été salué par le président de la MJC, Pierre Pons !