DIRECT. Européennes 2024 : les bureaux de vote ouvrent en France, 38 listes en lice, suivez avec nous cette journée d'élection

Quel est le rôle du Conseil européen ?

Si la Commission européenne est à l’initiative des lois votées par le Parlement, le Conseil européen , lui, est à l’origine des grandes décisions et orientations stratégiques de l’Union européenne. Un statut que lui confère sa composition puisqu’ il réunit en son sein les seuls chefs d’État et de gouvernement des 27 pays membres . C’est le couple franco-allemand qui a porté sur les fonts baptismaux cette institution, quand Valéry Giscard d’Estaing, tout juste élu président, et le chancelier allemand Helmut Schmidt, l’ont créée en 1974. Il est présidé par le Belge Charles Michel. Les chefs d’État et de gouvernement des 27 États membres se retrouvent à l’occasion de sommets, au moins quatre par an.