Dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron : on vous explique ce que cela signifie

Coup de tonnerre dans le paysage politique français après les résultats des élections européennes. La dissolution de l’Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron entraîne de nouvelles législatives, le 30 juin (premier tour) et le 7 juillet (deuxième tour).

La dernière fois que l’Assemblée nationale a été dissoute, cela remonte à 1997 sous la présidence de la République de Jacques Chirac.

Que signifie dissoudre l’Assemblée nationale ?

La dissolution de l’Assemblée nationale peut se définir comme le droit de mettre fin de façon prématurée au mandat des députés afin de provoquer de nouvelles élections législatives. Ce droit de dissolution est donné au Président de la République par la Constitution de 1958 à l’article 12, selon le régime parlementaire de la Ve République.

Qui décide de dissoudre l’Assemblée nationale ?

Le Président de la République doit consulter le Premier ministre et les présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale. Toutefois, le chef de l’État n’a aucune obligation de suivre leur avis. En effet, c’est le Président qui décide de la dissolution ou non de l’Assemblée. Un délai d’un an doit donc être respecté entre deux dissolutions. Ce qui est le cas ici puisque la dernière dissolution remonte à 1997.

Dissoudre l’Assemblée nationale représente-t-il un risque pour le gouvernement en place ?

La dissolution de l’Assemblée nationale entraîne de fait de nouvelles élections législatives. Elles auront lieu le 30 juin (premier tour) et le 7 juillet (deuxième tour). Toutefois, le parti présidentiel n’est pas assuré d’avoir une majorité à l’issue des votes.

Que se passe-t-il si le parti présidentiel n’obtient pas la majorité à l’issue des législatives ?

En cas de défaite, le chef de l’État est conduit à nommer un Premier ministre issu de la famille politique qui a remporté les élections. C’est ce qui est arrivé à Jacques Chirac. En 1997, le président de la République avait décidé de dissoudre l’Assemblée nationale. Ce qui avait entraîné une cohabitation avec Lionel Jospin comme Premier ministre.

Quand les Français vont-ils retourner aux urnes ?

Les Français sont appelés à se rendre de nouveau aux urnes pour de nouvelles législatives. Le premier tour est prévu le 30 juin et le deuxième tour le 7 juillet.