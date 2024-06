Marcillac-Vallon. Éclats de voix au collège Pierre-Soulages

S’inspirant des anciens théâtres à tréteaux de la commedia dell’arte et des troupes itinérantes, le Bus Papageno a proposé aux collégiens de Pierre Soulages une version modernisée de La Flûte enchantée de Mozart. Alliant divertissement, découverte, pédagogie et éducation artistique et culturelle, le Bus Papageno a enchanté les 120 spectateurs impressionnés par cette production d’art lyrique assurée par les forces artistiques et techniques de l’Opéra national du Capitole. La troupe de douze professionnels a déployé avec entrain toutes les recettes du succès du dernier opéra de Mozart : des airs de bravoure célébrissimes, les dialogues ciselés en français par Dorian Astor et une mise en scène pleine de fantaisie de Frédérique Lombart. Pour parfaire le tableau, les accessoires ont animé chaque scène avec un escalier portatif pour gravir ou dévaler les montagnes, une armoire à double fond cachant une "gentille" reine de la nuit, des fumigènes, machine à orage et autre bâton de pluie. Les quatre artistes lyriques accompagnés par l’accordéon de Michel Glasko ont donné à voir et à entendre du spectaculaire. Les collégiens ont pu admirer Sonia Menen en courageuse Pamina, Katarina Semmelbeck en lumineuse Reine de la nuit, Matthieu Justine pour le rôle de Tamino et Damien Gastl en Papageno, messager de l’amour. Ce projet a été réalisé en étroit partenariat avec l’Académie de Toulouse et la DSDEN pour une diffusion territoriale de l’art lyrique au plus près du jeune public pour le plaisir de la découverte et du partage.