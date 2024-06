Élections européennes 2024 : 350 millions d’électeurs, 720 eurodéputés, enjeux… cinq points pour comprendre le scrutin

Le scrutin se déroule depuis le 6 juin dans l’UE. En France, où 81 sièges sont à pourvoir, on vote ce dimanche, jusqu’à 18 h ou 20 h.

Les élections européennes se tiennent dans les 27 pays de l’UE depuis le 6 juin (ce jeudi, les Néerlandais ont été les premiers à voter) afin de désigner pour cinq ans les 720 membres du Parlement européen.

1 – Un tour pour élire 81 eurodéputés

En France, où 38 listes sont en lice, un record, le scrutin se déroule ce dimanche pour élire les 81 eurodéputés français au suffrage universel direct à un tour, sur la base d’un mode de scrutin à la proportionnelle intégrale.

Instaurées en 1979, ces élections permettent aux 360 millions d’électeurs de l’UE (sur environ 450 millions de citoyens) de désigner leurs représentants au Parlement européen.

Le seuil minimal pour l’attribution de sièges est compris entre 2 % et 5 % selon les pays. Il a été fixé à 5 % en France.

Lors du scrutin de 2019, six listes françaises avaient rassemblé plus de 5 % des votes. Elles sont sept à pouvoir espérer franchir ce seuil cette année. Et sept ou huit candidats d’Occitanie peuvent espérer gagner leur ticket pour Strasbourg.

2 – Quinze élus de plus à Strasbourg

La composition de l’hémicycle du Parlement, qui siège à Strasbourg, reflète les dernières données démographiques. Ainsi le Conseil européen a-t-il porté le nombre de sièges de 705 (actuelle législature après le départ du Royaume-Uni, Brexit oblige) à 720. La France, notamment, comptera deux eurodéputés supplémentaires dans la prochaine législature.

Les eurodéputés siègent non en fonction de leur nationalité, mais selon leur affiliation politique. Pour former un groupe, il faut compter au minimum 23 élus issus de sept pays différents.

3 – Les rapports de force au Parlement sortant

Dans le Parlement sortant, la première force politique reste le Parti populaire européen (PPE, chrétiens-démocrates, 176 sièges dont les élus français des Républicains), suivi de l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S & D, 139, dont PS), de Renew Europe (102 sièges, dont Renaissance), de Les Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE, 72 sièges) et de la Gauche au Parlement européen (37, dont LFI) .

L’extrême droite européenne, est représentée dans le groupe Identité et démocratie (ID, 49 sièges, dont le RN), et celui des Conservateurs et réformistes européens (CRE), où siège Fratelli d’Italia, parti de la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni (69, dont Reconquête !). Le parti d’extrême droite allemand Alternative pour l’Allemagne a été exclu d’ID après des propos de sa tête de liste jugés révisionnistes.

4 – Quelle participation pour ces élections ?

Le niveau de l’abstention sera scruté : dans l’UE, après un taux record de 57,46 % en 2014, il avait reculé à 49,88 % en 2019. Phénomène inverse en France : en 2019, 50,12 % des électeurs s’étaient rendus aux urnes. Ils étaient 42,4 % en 2014, et 40,63 % en 2009.

Ainsi, alors qu’il est fréquemment dit et écrit que ce scrutin intéresse peu, il reste le seul de tous, en France, à voir sa participation augmenter édition après édition depuis vingt ans.

5 – Quels enjeux pour le futur Parlement ?

Le Parlement européen adopte les lois communautaires, en lien avec le Conseil européen, et sur la base des propositions de la Commission européenne. Il se prononce également par vote sur les accords internationaux et l’élargissement de l’UE.

D’autres enjeux cruciaux l’attendent, comme la transition de l’Union européenne vers la neutralité carbone d’ici 2050, la compétition industrielle face aux États-Unis et à la Chine, le projet d’Union des marchés de capitaux, la réforme du marché de l’électricité et le renforcement des capacités de défense de l’Europe sur fond de conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Le Parlement élit son président ou sa présidente (Roberta Metsola, actuellement), et celui ou celle de la Commission européenne. L’Allemande Ursula von der Leyen, membre du PPE et en place depuis 2019, est candidate à sa succession. Sa reconduction n’est pas assurée.