Élections européennes 2024 : découvrez le taux de participation à midi en Aveyron et dans le reste de l’Occitanie

Premier temps fort de cette journée électorale : la participation à midi. Où se situe-t-elle en Aveyron et dans le reste de l’Occitanie ?

Jour de scrutin européen en France, ce dimanche 9 juin 2024. L’un des premiers temps forts de ce scrutin est le taux de participation à la mi-journée. Quel est-il en Aveyron et en Occitanie ?

En baisse par rapport en 2019

Le taux de participation à la mi-journée, dans le département est de 21,88 %. Il est en baisse par rapport à celui enregistré au même moment en 2019, puisqu’il s’élevait à 24,83 %.

En revanche, le taux aveyronnais est supérieur au national, qui est de 19,81 % ce dimanche midi.

Et en Occitanie ?

A midi, en 2019, l’Aveyron était le département dans lequel la participation était la plus élevée. Cette baisse de trois points relègue le territoire au classement régional : le Gers, la Lozère, le Lot et le Tarn-et-Garonne ont un chiffre plus élevé.

Par rapport à 2019, la participation est en hausse dans le Gers, la Lozère, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées. Voici les taux en région :

Gers : 25,19 % (22,66 en 2019)

Lozère : 24,82 % (21,99 en 2019)

Tarn-et-Garonne : 23,08 % (19,55 en 2019)

Lot : 22,06 % (23,93 en 2019)

Aveyron : 21,88 % (24,83 en 2019)

Pyrénées-Orientales : 21,60 % (18,68 en 2019)

Aude : 21,11 % (21,62 en 2019)

Tarn : 20,21 % (21,75 en 2019)

Gard : 20,16 % (24,64 en 2019)

Ariège : 19,55 % (21,82 en 2019)

Hérault : 18,93 % (18,98 en 2019)

Haute-Garonne : 18,64 % (16,76 en 2019)

Hautes-Pyrénées : 18,58 % (18,51 en 2019)

Sur un plan régional, la participation est quasiment la même à midi, entre 2024 et 2019. Elle est de 21,22 % ce dimanche 9 juin. Il y a quatre ans, au même moment, elle était… de 21,21 % !