Élections européennes 2024 : "J’ai entendu votre message", Emmanuel Macron dissout l’Assemblée nationale, les Français appelés aux urnes le 30 juin et le 7 juillet

Des élections législatives se tiendront très bientôt, dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet 2024, après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, ce dimanche 9 juin.

Résultats des élections

Le Rassemblement national affiche une large victoire aux élections européennes, avec 31,5 %. Avant l’annonce des résultats partiels, l’Elysée semblait anticiper un large succès de l’extrême-droite en France en annonçant une prise de parole d’Emmanuel Macron.

Le président de la République a alors annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale. "J’ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse […] J’ai décidé de vous redonner le choix de votre avenir parlementaire par le vote", a-t-il déclaré. Les Français sont de nouveau attendus aux urnes, et très rapidement : les élections législatives se tiendront dimanche 30 juin et dimanche 7 juillet 2024.

Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale pic.twitter.com/riXrZZ80zY — BFMTV (@BFMTV) June 9, 2024

Jordan Bardella est arrivé largement devant la candidate de la majorité présidentielle, Valérie Hayer (Renaissance) avec 15,2 %.

"Pas un bon résultat pour les partis qui défendent l’Europe"

"Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second", a déclaré le chef de l’État dans une allocution télévisée après l’annonce des résultats aux européennes, dont l’issue "n’est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l’Europe". En ajoutant : "La montée des nationalistes et des démagogues est un danger pour notre nation".