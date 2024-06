Élections européennes 2024 : quels sont les 27 pays membres de l’UE et à quand remonte leur adhésion ?

En ces temps d’élections européennes, les votants des 27 pays de l’UE sont appelés aux urnes afin d’élire les députés qui les représenteront pendant cinq ans.

La fin de la première dizaine de juin 2024 est synonyme d'élections européennes dans le Vieux-Continent. Ce ne sont pas moins de 27 pays qui se mettent au diapason, avec des millions de votants appelés aux urnes. Mais depuis quand ces Etats font-ils partie de l'Union européenne ?

Dès 1957

Tout a démarré avec un fameux traité, celui de Rome, en date du 25 mars 1957. Et à l’époque, cette signature qui n’impliquait que six pays du continent, n’actait pas la naissance de l’Union européenne, mais de la CEE : Communauté économique européenne. Il s’agit alors de l’Europe des six, dans laquelle figurent la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. L’UE en tant que telle voit le jour avec un autre traité bien connu, celui de Maastricht, qui entre en vigueur le 1er novembre 1993.

Six, neuf, dix, douze… puis 27

Tout a donc commencé avec une demi-douzaine de pays membres, il y a bientôt 70 ans maintenant. Depuis, une vague d’élargissements a opéré sur le Vieux-Continent. Le premier, en 1973, avec le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark. C’est alors l’Europe des neuf. Qui deviendra 10, avec l’adhésion de la Grèce, en 1981, puis douze avec l’Espagne et le Portugal, en 1986.

En 1995, place à l’Europe… des 15 : la Suède, la Finlande et l’Autriche rejoignent donc l’Union européenne, désormais baptisée ainsi. Viendra ensuite l’élargissement le plus important. Celui de 2004 : l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre font grimper le chiffre à 25.

En 2007, ce sont la Bulgarie et la Roumanie qui intègrent, à leur tour, l’UE, avant que la Croatie ne soit l’actrice du dernier élargissement en date, en 2013. 28 pays sont alors membres… jusqu’en 2020. En effet, quatre ans après le référendum du 23 juin 2016 donnant la victoire au "Brexit", le Royaume-Uni quitte l’Union, et ramène le total à 27.

Pour résumer…

Si ce dimanche électoral rime avec dimanche familial autour de la table avant de voter, il y a donc de fortes chances que le quiz sur les pays membres se balade entre les assiettes. Voici les 27, et leur date d’adhésion :

France (1957)

Allemagne (1957)

Italie (1957)

Pays-Bas (1957)

Belgique (1957)

Luxembourg (1957)

Royaume-Uni (1973, retrait en 2020)

Irlande (1973)

Danemark (1973)

Grèce (1981)

Espagne (1986)

Portugal (1986)

Autriche (1995)

Suède (1995)

Finlande (1995)

Estonie (2004)

Lettonie (2004)

Lituanie (2004)

Pologne (2004)

République tchèque (2004)

Slovaquie (2004)

Hongrie (2004)

Slovénie (2004)

Chypre (2004)

Malte (2004)

Roumanie (2007)

Bulgarie (2007)

Croatie (2013)

Bientôt la barre des 30 ?

Comme l’indique l’Union européenne, plusieurs pays ont obtenu leur statut de candidat. "Ils sont en train de réformer leur législation nationale afin de l’aligner sur les règles, réglementations et normes de l’UE", stipule-t-elle. Voici de qui il s’agit :

Albanie

Bosnie-Herzégovine

Géorgie

Moldavie

Monténégro

Macédoine du Nord

Serbie

Turquie

Ukraine

À noter qu’un autre pays a, pour sa part, obtenu le statut de pays candidat potentiel. C’est-à-dire qu’il a "introduit une demande d’adhésion à l’UE, mais n’a pas encore obtenu le statut de pays candidat". Il s’agit du Kosovo.