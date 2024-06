Européennes 2024 : la participation en hausse à midi par rapport aux scrutins de 2019 et 2014

En très légère hausse par rapport à 2019, la participation aux élections européennes s’élève à 19,81 % ce dimanche 29 juin à midi, en métropole, pour ce scrutin.

En 2019, pour la première fois depuis 25 ans, les Français s’étaient remobilisés : le pourcentage de votants au contrôle européen avait atteint 50,12 % pour la France entière (+ 8 points par rapport à 2014). Ce sursaut s’était également reflété au niveau européen.

De l’Occitanie au reste de la France,

Dimanche, à Toulouse, Martine Dorian, électrice de 76 ans, jugée "essentiel de faire son devoir d’électeur" car "si demain il n’y a plus d’Europe, il n’y a plus de France". À Lyon, Solange Gacogne, 82 ans, a "dit à (ses) enfants et petits-enfants qu’ils devaient tous se remuer". "Ceux qui ne votent pas n’ont rien à dire", a commenté Albert Coulaudon, 83 ans, dans le village de Chapdes-Beaufort (Puy-de-Dôme).

Participation en légère baisse en Outre-Mer

Dans les territoires d’Outre-mer, qui ont commencé à se rendre aux urnes pour certains dès samedi, la participation est cependant en légère baisse par rapport à 2019, d’après les premiers chiffres officiels.

Ainsi, à La Réunion, les autorités recensaient 10,29 % de votants à midi heure locale contre 13,43 % en 2019. "C’est dommage que les gens boudent les urnes comme ça", regrette Kevin Moutoussamy, 22 ans. En Nouvelle-Calédonie, la majorité des bureaux de vote sont ouverts, mais le scrutin s’est déroulé sous haute sécurité après les récentes émeutes et alors qu’autour de Nouméa des barrages perturbaient toujours la circulation. Les Européennes, "ici ce n’est pas le souci majeur, on n’est pas concerné", a estimé Gaëtan Kohueinui, rencontré sur un barrage indépendantiste.

La plupart des têtes de liste avaient voté à midi

La plupart des têtes de liste ont voté avant midi, comme Jordan Bardella (RN) à Garches dans les Hauts-de-Seine, l’Écologiste Marie Toussaint à Bordeaux, François Xavier-Bellamy (LR) à Versailles, la Macroniste Valérie Hayer à Laval ou encore Raphaël Glucksmann (PS-Place publique) à Paris.

Marine Le Pen a voté dans son fief d’Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et le Premier ministre Gabriel Attal à Vanves (Hauts-de Seine). Emmanuel Macron doit voter à la mi-journée au Touquet.

Premières estimations de résultats à partir de 20 h

Les instituts de sondage communiqueront leurs premières estimations de résultats à 20 h (en métropole) à la fermeture des derniers bureaux des grandes villes. Sur pas moins de 38 listes, au mieux sept d’entre elles semblent susceptibles de franchir le seuil de 5 % requis pour obtenir des eurodéputés.

Plus de 49 millions de Français sont appelés à élire leurs 81 eurodéputés pour les cinq années à venir.