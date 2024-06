Football : Hatim Far ne reviendra pas à Rodez

L'attaquant était prêté à La Roche-sur-Yon (National 2) en fin de saison.

Le jeune attaquant Hatim Far ne portera plus les couleurs de Rodez. Le Raf a annoncé que le joueur de 22 ans ne fera pas partie de l’effectif sang et or la saison prochaine, malgré un contrat qui courrait jusqu’au 30 juin 2025. Aucune précision n'a été donnée sur sa prochaine destination.

Lors des deux dernières saisons, l’ancien Troyen a connu trois prêts successifs, à Paris XIII Atletico (National), Toulon (National 2) puis La Roche-sur-Yon (National 2), lors de la seconde partie de saison qui vient de se terminer.

Arrivée en Aveyron en 2021, Hatim Far a été meilleur buteur de l’équipe réserve du Raf en 2021-2022, et a disputé 14 matches avec l’équipe première.